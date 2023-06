Στα άκρα οδηγείται η κόντρα της Wagner με την Ρωσία και τον Πούτιν, μετά την ανταρσία του Γιεβγκένι Πριγκόζιν.

Μετά το διάγγελμα του Πούτιν ο οποίος κατηγόρησε την Wagner για προδοσία, διαμηνύοντας πως θα τιμωρηθεί όποιος συμμετέχει σε αυτήν, η μισθοφορική οργάνωση έδωσε σκληρή απάντηση.

Με ανάρτηση στο Telegram αναφέρει πως ο Πούτιν έκανε λάθος επιλογή, και πως «σύντομα θα έχουμε νέο πρόεδρο».

Ο Πριγκόζιν επίσης ξεκαθάρισε πως αυτός και οι άνδρες του δεν θα παραδοθούν.

Το διάγγελμα Πούτιν

Στο διάγγελμά του μετά την ανταρσία της Βάγκνερ που εξελίσσεται σε απόπειρα πραξικοπήματος, ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποστηριξε πως αυτό που κάνει η μισθοφορική οργάνωση είναι προδοσία.

Κάλεσε όσους εξαπατήθηκαν να εγκαταλείψουν την Wagner. Ο Πούτιν αναγνώρισε πάντως ότι οι μαχητές της Wagner είναι, κατ’ αυτόν, οι ήρωες που απελευθέρωσαν το Ντονμπάς. «Απαιτώ να σταματήσετε κάθε συμμετοχή σε εγκληματικές ενέργειες», πρόσθεσε.

Είπε πως η ανταρσία εξέγερση της Wagner αποτελεί «θανάσιμη απειλή» για το ρωσικό κράτος.

Διαβεβαίωσε πως οι δυνάμεις της Ρωσίας θα επικρατήσουν και θα γίνουν πιο δυνατές.

«Η αντίδραση της Μόσχας θα είναι πολύ αυστηρή», πρόσθεσε. Όλοι όσοι πήραν μέρος στην ανταρσία αυτή θα τιμωρηθούν, διεμήνυσε.

Είπε πως θα αναληφθεί αποφασιστική δράση για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στη Ροστόφ, την οποία χαρακτήρισε δύσκολη, καθώς η Wagner ανακοίνωσε πως ελέγχει την πόλη – πρωτεύουσα της περιοχής.

Διαβεβαίωσε πως θα κάνει το παν για να προστατεύσει τη Ρωσία και ότι θα υπερασπιστεί το Σύνταγμα της χώρας.

BREAKING: In a recorded address, Vladimir Putin says the Wagner group rebellion is a ‘criminal adventuristic campaign’ and “equivalent to armed mutiny”.



He says: “It is an attempt to subvert us from inside. This is treason.”



Latest: https://t.co/X3flQUBL0r



📺 Sky 501 pic.twitter.com/iaIgz7YASc — Sky News (@SkyNews) June 24, 2023

Έφοδος στα γραφεία της Wagner στην Αγία Πετρούπολη

Εν τω μεταξύ, οι ρωσικές Αρχές επιβολής του νόμου φαίνεται να πραγματοποίησαν έφοδο στο αρχηγείο της Wagner στην Αγία Πετρούπολη, ανέφερε το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Fontanka.

Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου μπήκαν στο PMC Wagner Center στην οδό Zolnaya της Αγίας Πετρούπολης», ανέφερε χαρακτηριστικά το πρακτορείο. Δύο λεωφορεία με δυνάμεις άμεσης δράσης και εθνοφρουρούς έφτασαν στο κτίριο, σύμφωνα με πληροφορίες, μπαίνοντας μαζί με άτομα με πολιτικά.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο υποστήριξε ότι «άνθρωποι με μάσκες και αυτόματα όπλα» αναπτύχθηκαν κοντά στη γέφυρα Blagoveshchensky της Αγίας Πετρούπολης, όπου βρίσκονται ένα ξενοδοχείο και ένα εστιατόριο που συνδέονται με το αφεντικό της Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Την ίδια ώρα, η «εξέγερση» της Wagner ενάντια στη στρατιωτική ηγεσία της Ρωσίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με ρωσική πηγή ασφαλείας να δηλώνει σήμερα στο Reuters ότι οι μαχητές της μισθοφορικής οργάνωσης έθεσαν υπό τον έλεγχό τους όλες τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πόλη Βορονέζ, η οποία βρίσκεται περίπου 500 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας.

Κατάληψη του Ροστόφ και εγκαταστάσεων στο Βορονέζ

Ρωσική πηγή ασφαλείας δήλωσε στο Reuters ότι οι μαχητές της Wagner έθεσαν υπό τον έλεγχό τους όλες τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Βορονέζ, το οποίο βρίσκεται περίπου 500 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας της Ρωσίας, της Μόσχας.

Νωρίτερα ο Πριγκόζιν δήλωσε πως βρίσκεται στο αρχηγείο του ρωσικού στρατού στο Ροστόφ – κέντρο διοίκησης κλειδί στη ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας – προσθέτοντας πως στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ιδίως το αεροδρόμιο, βρίσκονται στα χέρια των ανδρών του.

«Βρισκόμαστε στο αρχηγείο, είναι 07:30 το πρωί», ανέφερε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σε βίντεο στο Telegram. «Στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Ροστόφ βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου», πρόσθεσε, ενώ διακρίνονταν ένστολοι πίσω του καθώς βάδιζαν.

The circus of #Rostov is also under control of the Wagnerites. pic.twitter.com/EvLP2fPyNi — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

Seizure of a building of the Russian Ministry of Defense in Rostov-on-Don. pic.twitter.com/9GEbCOvIxm — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

Σε άλλο βίντεο, ο Πριγκόζιν φαίνεται μαζί με Ρώσο υφυπουργό Άμυνας, τον Γιούνος-Μπεκ Εβκούροφ, και τον αντιστράτηγο Βλαντίμιρ Αλεξέγιεφ, στους οποίος κάνει κήρυγμα για το πώς αντιμετωπίζουν τους στρατιώτες.

«Είμαστε έτοιμοι για πορεία προς την Μόσχα»

Στο τελευταίο βίντεο –το οποίο δεν μπορεί να εξακριβωθεί πότε ή πού μαγνητοσκοπήθηκε– ο Πριγκόζιν δηλώνει πως οι δυνάμεις του έχουν αποκλείσει την πόλη Ροστόφ, ότι είναι έτοιμοι να κάνουν πορεία προς τη Μόσχα, ενώ απαιτεί να πάνε να τον δουν ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Βαλερί Γκεράσιμοφ και ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού.

Στο πρώτο βίντεο ο επικεφαλής της Wagner λέει πως τα στρατιωτικά αεροσκάφη που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις στην Ουκρανία «αναχωρούν κανονικά» από το αεροδρόμιο του Ροστόφ για να εκτελέσουν τα «μάχιμα καθήκοντά τους» και «δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».

«Το κύριο κέντρο διοίκησης λειτουργεί κανονικά», συνεχίζει ο Πριγκόζιν διαβεβαιώνοντας πως «κανένας αξιωματικός» δεν απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά της.

«Μεγάλος αριθμός περιοχών που είχαν κατακτηθεί στην Ουκρανία χάθηκαν και πολλοί στρατιώτες σκοτώθηκαν», επιμένει, επαναλαμβάνοντας για ακόμη μια φορά την κατηγορία του πως η στρατιωτική ιεραρχία δεν λέει την αλήθεια για την κατάσταση στα μέτωπα.

Ο στρατός χάνει «ως και 1.000 στρατιώτες την ημέρα», είπε ο Πριγκόζιν, διευκρινίζοντας πως μιλάει νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους κι όσους αρνούνται να πολεμήσουν.

«Θα το πάμε μέχρι τέλους» – Κατάρριψη ρωσικού ελικοπτέρου

Ο Πριγκόζιν επίσης ανακοίνωσε πως μαχητές του κατέρριψαν ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο.

«Ελικόπτερο άνοιξε πυρ εναντίον πολιτικής οχηματοπομπής, καταρρίφθηκε από μονάδες της Wagner», ανέφερε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σε ηχητικό μήνυμά του στο Telegram, χωρίς να διευκρινίσει πού ακριβώς.

Ο Πριγκόζιν υποστήριξε ότι ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου, ο Βαλερί Γκεράσιμοφ, έδωσε διαταγή να βομβαρδιστούν μονάδες της Wagner παρότι κινούνταν ανάμεσα σε πολιτικά οχήματα.

«25.000 μαχητές είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε»

Ο Πριγκόζιν επίσης διεμήνυσε πως ο ίδιος και οι 25.000 (όπως είπε) άνδρες του είναι έτοιμοι να πεθάνουν για «την πατρίδα», για να απελευθερώσουν τον ρωσικό λαό από τη στρατιωτική ιεραρχία εναντίον της οποίας στασίασε.

«Είμαστε όλοι έτοιμοι να πεθάνουμε, και οι 25.000. Και μετά θα υπάρξουν άλλοι 25.000. Επειδή θα πεθάνουμε για την πατρίδα, θα πεθάνουμε για τον ρωσικό λαό, που πρέπει να απελευθερωθεί από αυτούς που βομβαρδίζουν άμαχο πληθυσμό», ανέφερε ο Πριγκόζιν.

Ξεκαθάρισε πως «είμαστε αποφασισμένοι να το πάμε μέχρι τέλους»

Συναγερμός και ενισχυμένα μέτρα στην Μόσχα και άλλες περιοχές

Η Μόσχα και η περιφέρεια του Ροστόφ, που γειτονεύει με την Ουκρανία, και αυτή του Λίπετσκ ανακοίνωσαν σήμερα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας λόγω της εξέγερσης της παραστρατιωτικής οργάνωσης Wagner.

Η Αντιτρομοκρατική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι επιβάλλει αντιτρομοκρατικό καθεστώς στη Μόσχα και την περιοχή της.

“Βάσει των πληροφοριών που μας έρχονται, αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μόσχα με στόχο να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας”, αναφέρει ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Στο νότιο τμήμα της Ρωσίας, στην περιφέρεια του Ροστόφ, όπου η Βάγκνερ δηλώνει ότι έχουν φτάσει δυνάμεις της, οι αρχές έχουν απευθύνει έκκληση οι κάτοικοι να μείνουν στα σπίτια τους.

“Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εγγυηθούν την ασφάλεια των κατοίκων της περιφέρειας. Ζητώ από όλους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους παρά μόνο αν είναι απόλυτα απαραίτητο”, ανέφερε ο περιφερειάρχης του Ροστόφ Βασίλι Γκόλουμπεφ μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Ουκρανία: Τώρα ξεκινάνε όλα στην Ρωσία

Για σημαντικές εξελίξεις στην Ρωσία κάνει λόγο η Ουκρανία.

Υψηλόβαθμος σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι περιέγραψε σήμερα τις ενέργειες του επικεφαλής της ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσης Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν ως «αντιτρομοκρατική επιχείρηση» και σημείωσε ότι “τώρα ξεκινάνε όλα στη Ρωσία”.

“Η διάσπαση ανάμεσα στις ελίτ είναι πολύ προφανής. Το να συμφωνούν και να προσποιούνται ότι όλα είναι ρυθμισμένα δεν θα λειτουργήσει”, σημειώνει σε μήνυμά του στο Twitter ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ.

“Κάποιος πρέπει οπωσδήποτε να χάσει: είτε ο Πριγκόζιν είτε η ομάδα ‘αντι-Πριγκόζιν'”, προσθέτει.

“Τώρα ξεκινάνε όλα στη Ρωσία”, καταλήγει.