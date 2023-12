Σφοδρές αντιδράσεις και καλέσματα για μποϊκοτάζ στα ρούχα του έχει προκαλέσει η νέα καμπάνια των Zara, με τους χρήστες των social media να καταγγέλλουν ότι το concept της φωτογράφισης είναι… εμπνευσμένο από τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και την αιματοχυσία στη Γάζα.

Η νέα συλλογή από σακάκια «The Jacket» των Zara δείχνει σκηνές με το μοντέλο, που φοράει τα νέα ρούχα της εταιρείας – κολοσσού στον χώρο της μόδας, να ποζάρει ανάμεσα σε ερείπια και κούκλες τυλιγμένες στα λευκά, οι οποίες μοιάζουν με τα σκεπασμένα σώματα των θυμάτων του πολέμου στη Γάζα.

Τα Zara ισχυρίζονται ότι η νέα περιορισμένης έκδοσης (limited) συλλογή ρούχων εκφράζει το πάθος για καλλιτεχνική έκφραση, ωστόσο οι αντιδράσεις είναι τόσες πολλές, που το hashtag #BoycottZara έγινε trend στο X (πρώην Twitter) με 110.000 δημοσιεύσεις.

Από τη μεριά της, η διευθύνουσα σύμβουλος της μάρκας μόδας Haute Hijab, η Melanie Elturk,, είπε για την καμπάνια των Zara: «Αυτό είναι άρρωστο. Τι είδους αρρωστημένες, διεστραμμένες και σαδιστικές εικόνες βλέπω;».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που τα Zara βρίσκονται στο επίκεντρο αρνητικών σχολίων, καθώς στο παρελθόν ο ισραηλινός κάτοχος του franchise είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων όταν φιλοξένησε τον εξτρεμιστή ισραηλινό υπουργό Itamar Ben Gvir στο σπίτι του.

Τα Zara συνεχίζουν την καμπάνια τους

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ZARA Official (@zara)

Πάντως, παρά τις αντιδράσεις και τα σχόλια, η καμπάνια των Zara συνεχίζει κανονικά στα social media, ωστόσο έχουν κατέβει οι επίμαχες φωτογραφίες.