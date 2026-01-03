«Absolute Resolve»: Η επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Μαδούρο – Τα 150 αεροπλάνα από όλον τον κόσμο και το σκοτάδι στο Καράκας

Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Absolute Resolve», η οποία βρισκόταν υπό σχεδιασμό «εδώ και μήνες» και στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 150 αεροσκάφη, ήταν εκείνη που οδήγησε τελικά στην παράδοση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε διάγγελμά του από το θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο, από το οποίο παρακολούθησε και την επιχείρηση στη Βενεζουέλα, που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, παρουσίασε λεπτομέρειες για την επιχείρηση που προετοιμαζόταν εδώ και πολύ καιρό.

«Ήταν μία από τις πιο εντυπωσιακές επιθέσεις και από τις πιο αποτελεσματικές και ισχυρές επιδείξεις αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος και ικανότητας στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του που εκθείασε την ομάδα Delta Force, που αποτελεί μία από τις ελίτ των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ, που επιχείρησε στη Βενεζουέλα.

Τα 150 αεροσκάφη και οι λεπτομέρειες

Ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Μεικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, δήλωσε ότι η επιχείρηση για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και της συζύγου του, με την κωδική ονομασία «Operational Absolute Resolve», ήταν το αποκορύφωμα μηνών σχεδιασμού και προετοιμασίας.

«Η συγκεκριμένη αποστολή απαίτησε τη συμμετοχή κάθε συνιστώσας της κοινής μας δύναμης, με στρατιώτες του στρατού ξηράς, του ναυτικού, της αεροπορίας, των πεζοναυτών και της διαστημικής διοίκησης να επιχειρούν σε απόλυτο συντονισμό με τους εταίρους μας από τις υπηρεσίες πληροφοριών και τις διωκτικές αρχές, σε μια πρωτοφανή επιχείρηση», δήλωσε ο Κέιν.

Ο Κέιν έδωσε λεπτομέρειες για την επιδρομή το Σάββατο 03.01.2025, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο κλαμπ Mar-a-Lago του προέδρου Τραμπ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τραμπ διέταξε την έναρξη της επιχείρησης στις 10:46 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) στις 2 Ιανουαρίου. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, περισσότερα από 150 αεροσκάφη απογειώθηκαν από 20 διαφορετικές χερσαίες και θαλάσσιες βάσεις σε όλο το δυτικό ημισφαίριο. Ο νεότερος μέλος πληρώματος ήταν 20 ετών και ο μεγαλύτερος 49 ετών, σύμφωναμε το WSJ.

Η ειδική ομάδα εξαγωγής των ειδικών επιχειρήσεων περιλάμβανε και στελέχη των διωκτικών αρχών, ανέφερε ο Κέιν. Στα αεροσκάφη που συμμετείχαν περιλαμβάνονταν μαχητικά F-22, F-35 και F/A-18, καθώς και βομβαρδιστικά B-1, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου.

Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA), η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA) και η Εθνική Υπηρεσία Γεωχωρικών Πληροφοριών (NGA) παρείχαν υποστήριξη στη στρατιωτική επιχείρηση, δήλωσε ο Κέιν.

Συμμετείχαν επίσης η Διοίκηση Κυβερνοχώρου των ΗΠΑ και η Διαστημική Διοίκηση των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι τα μέσα πληροφοριών παρείχαν ενημερώσεις «σε πραγματικό χρόνο» προς τον στρατό, ώστε να διασφαλιστεί η σύλληψη του Μαδούρο.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα γεγονότα της περασμένης νύχτας.

Όπως αποκάλυψε, τα «φώτα του Καράκας σε μεγάλο βαθμό έσβησαν, χάρη σε μια συγκεκριμένη τεχνογνωσία που διαθέτουμε». «Ήταν σκοτάδι και ήταν φονικό» είπε χαρακτηριστικά για την επίθεση.

«Καμία χώρα στον κόσμο δεν θα μπορούσε να πετύχει όσα πέτυχε η Αμερική χθες – ή, ειλικρινά, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Όλες οι στρατιωτικές δυνατότητες της Βενεζουέλας εξουδετερώθηκαν, καθώς οι άνδρες και οι γυναίκες των ενόπλων δυνάμεών μας, σε συνεργασία με τις αμερικανικές διωκτικές αρχές, συνέλαβαν με επιτυχία τον Μαδούρο μέσα στη νύχτα».

Η σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του – Παραδόθηκαν χωρίς αντίσταση

Καθώς τα αμερικανικά αεροσκάφη πλησίαζαν πάνω από τη Βενεζουέλα, ο στρατηγός Νταν Κέιν δήλωσε ότι τα ελικόπτερα δέχθηκαν πυρά. Ένα από αυτά χτυπήθηκε, αλλά παρέμεινε «πτητικά ικανό», όπως ανέφερε.

«Φτάσαμε στο συγκρότημα του Μαδούρο στη 1:01 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ ή στις 2:01 π.μ. τοπική ώρα Καράκας», πρόσθεσε.

«Οι ειδικές δυνάμεις εισήλθαν στο συγκρότημα του Μαδούρο και κινήθηκαν με ταχύτητα, ακρίβεια και πειθαρχία προς τον στόχο τους, απομονώνοντας την περιοχή για να διασφαλίσει την ασφάλεια των δυνάμεων εδάφους κατά τη σύλληψη των κατηγορουμένων».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Μαδούρο και η σύζυγός του «παραδόθηκαν χωρίς να προβάλουν αντίσταση» και τέθηκαν υπό κράτηση, χωρίς απώλειες για τις αμερικανικές δυνάμεις, παρά την ανταλλαγή πυρών. «Αφού διασφαλίστηκαν οι κατηγορούμενοι, η δύναμη ξεκίνησε τις προετοιμασίες για αποχώρηση», συμπλήρωσε.

«Κλήθηκαν ελικόπτερα για την απομάκρυνση της ομάδας εξαγωγής, ενώ μαχητικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη παρείχαν εναέρια κάλυψη και κατασταλτικά πυρά. Υπήρξαν πολλαπλές εμπλοκές αυτοάμυνας».

Μέχρι τις 3:29 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής – δηλαδή λίγο λιγότερο από δυόμισι ώρες μετά την είσοδο στο συγκρότημα του Μαδούρο -τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του είχαν μεταφερθεί στο USS Iwo Jima.