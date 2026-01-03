«Operation Absolute Resolve»: Ο Ντόναλντ Τραμπ και οι αξιωματούχοι παρακολουθούν την επιχείρηση στη Βενεζουέλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε σε συνέντευξή του για το πώς παρακολούθησε την επιχείρηση των δυνάμεων των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Ο Λευκός Οίκος, δημοσίευσε μία σειρά φωτογραφιών στις οποίες φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους, να παρακολουθούν την επιχείρηση «Operation Absolute Resolve», στη Βενεζουέλα, με τον Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του να συλλαμβάνονται στον… ύπνο.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε με εκθειαστικά λόγια για την επιτυχία της επιχείρησης στο Καράκας και όπως τόνισε μεταξύ άλλων, «ήταν μια καταπληκτική επιχείρηση, σαν τηλεοπτικό σόου».

Εξήρε την ομάδα του λέγοντας ότι έκανε «μια απίστευτη δουλειά» και πρόσθεσε πως «δεν υπάρχει άλλη χώρα στη Γη που θα μπορούσε να πραγματοποιήσει έναν τέτοιο ελιγμό».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι παρακολούθησε τη σύνθετη επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο σε πραγματικό χρόνο από ένα δωμάτιο στο θέρετρό του Mar-a-Lago στη Φλόριντα, μαζί με στρατιωτικούς στρατηγούς.

«Μετά από εντολή μου σήμερα το πρωί έγινε μία εντυπωσιακή στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα. Μία επιχείρηση που όμοιά της ο κόσμος δεν έχει δει από τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Στόχος ο δικτάτορας Νίκολας Μαδούρο που θα λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη των ΗΠΑ για τα εγκλήματά του», είπε ακομη ο αμερικανός πρόεδρος.