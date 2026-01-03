Delta Force: Η επίλεκτη μονάδα των ΗΠΑ που εκθείασε ο Τραμπ – Από τον Μπιν Λάντεν ως και τον Μαδούρο

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επιβεβαιώνει ότι ο ομόλογός του, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, συνελήφθησαν και οδηγούνται στη Νέα Υόρκη για να δικαστούν.

Όσο γινόταν η επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, από τις ΗΠΑ, ακούστηκαν εκρήξεις στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας, με τις αμερικανικές δυνάμεις να πραγματοποιούν επιθέσεις σε καίριους στόχους. Μία τέτοια αποστολή όπως είναι φυσικό, ανέλαβε η κορυφαία μονάδα ειδικών αποστολών του αμερικανικού στρατού, σύμφωνα με το CBS News, η Delta Force.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του, αναφέρθηκε με λόγια θαυμασμού για την επιχείρηση αυτή, που όπως είπε παρακολούθησε live με αξιωματικούς από το σπίτι του, σαν να ήταν τηλεοπτική σειρά. Όπως είπε μεταξύ άλλων έδειξαν ότι έχουν τον καλύτερο στρατό του κόσμου, με εξοπλισμό και τεχνογνωσία.

Ποια είναι όμως η Delta Force και τι ξέρουμε για αυτήν;

Η Delta Force ιδρύθηκε το 1977 και εδρεύει στο Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας. Είναι μία από τις επίλεκτες και μυστικές στρατιωτικές μονάδες στον κόσμο. Υπάγεται στη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων του Αμερικανικού Στρατού και λογοδοτεί στη Μικτή Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων (JSOC). Είναι επίσης γνωστή ως 1η Επιχειρησιακή Απόσπαση Ειδικών Δυνάμεων – Delta (1st SFOD-D).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δομή της βασίστηκε στο βρετανικό SAS (22ο Σύνταγμα Ειδικής Αεροπορικής Υπηρεσίας), το οποίο ενέπνευσε τον ιδρυτή της Delta, συνταγματάρχη Τσαρλς Μπέκγουιθ.

Λόγω της φύσης και του υψηλού βαθμού μυστικότητας του έργου της, φημολογείται ότι έχει χρησιμοποιήσει κατά καιρούς διάφορες ονομασίες, όπως Army Compartmented Elements (ACE), Combat Applications Group (CAG) ή απλώς Delta.

Η αποστολή και η δομή

Η μονάδα εξειδικεύεται σε επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου και υψηλής αξίας και έχει ως κύρια αποστολή την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, τη διάσωση ομήρων, την εξουδετέρωση ή σύλληψη τρομοκρατικών απειλών και την ειδική αναγνώριση.

Είναι επίσης εκπαιδευμένη στην προστασία υψηλόβαθμων προσώπων και στον ανορθόδοξο πόλεμο, με στελέχη εξειδικευμένα στη σκοποβολή ακριβείας, τη μάχη σε κλειστούς χώρους, τα εκρηκτικά και τις τεχνικές μυστικής εισόδου. Η εκπαίδευσή τους περιλαμβάνει επιχειρήσεις σε αεροσκάφη, τρένα, πλοία και οχήματα, ώστε να μπορούν να επέμβουν και να ελέγξουν οποιοδήποτε σενάριο, σε κάθε περιβάλλον.

Η Delta Force χωρίζεται σε τέσσερις κύριες μοίρες, καθεμία από τις οποίες διαιρείται σε τρεις ομάδες: την Ομάδα Αναγνώρισης/Ελεύθερων Σκοπευτών, που ασχολείται με τη συλλογή πληροφοριών και αποστολές σκοπευτών, και δύο Ομάδες Άμεσης Δράσης/Εφόδου, οι οποίες επικεντρώνονται σε επιθέσεις, επιδρομές και αποστολές υψηλού κινδύνου.

Οι απόρρητες επιχειρήσεις της Delta Force

Οι περισσότερες αποστολές της Delta Force είναι απόρρητες και μόνο ορισμένες έχουν γίνει γνωστές με την πάροδο του χρόνου.

Μερικές από τις πιο γνωστές επιχειρήσεις περιλαμβάνουν την Επιχείρηση Prime Chance, το κυνήγι του Οσάμα μπιν Λάντεν το 2001, αεροπορικές επιδρομές στη Βαγδάτη, επιχειρήσεις διάσωσης ομήρων στο Ιράκ, την Επιχείρηση Gothic Serpent στη Σομαλία, την Επιχείρηση Urgent Fury στη Γρενάδα και την επιχείρηση εξουδετέρωσης του ηγέτη του ISIS, Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι.

Στελεχώνεται από την ελίτ – Οι δοκιμασίες για να γίνει κάποιος μέλος

Η Delta Force στρατολογεί μόνο τα πλέον ικανά και αποφασισμένα άτομα. Συνήθως επιλέγει στελέχη από τις Ειδικές Δυνάμεις του Αμερικανικού Στρατού (Green Berets) και το 75ο Σύνταγμα Ranger. Η διαδικασία επιλογής διαρκεί τρεις έως τέσσερις εβδομάδες.

Καθώς η διαδικασία είναι εξαιρετικά απαιτητική, μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό υποψηφίων την ολοκληρώνει επιτυχώς.

Οι σωματικές δοκιμασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, νυχτερινή πορεία 18 μιλίων με σακίδιο 35 λιβρών με χρονικό όριο ή πορεία 40 μιλίων σε ανώμαλο και απότομο έδαφος με σακίδιο 45 λιβρών.

Όσοι περάσουν αυτές τις δοκιμασίες εισέρχονται στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Χειριστών (Operators Training Course – OTC), διάρκειας έξι μηνών, ώστε να γίνουν επίλεκτοι χειριστές, έτοιμοι για τις πιο επικίνδυνες αποστολές στον κόσμο.