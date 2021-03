Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί βίντεο που δείχνει αστυνομικούς στις ΗΠΑ να συλλαμβάνουν ένα 5χρονο παιδάκι. Το αγοράκι το έσκασε από το σχολείο του και εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς λίγα τετράγωνα πιο κάτω.

Το τραγικό περιστατικό, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail US, σημειώθηκε στις 14 Ιανουαρίου του 2020 και το βίντεο δόθηκε στην δημοσιότητα από το αστυνομικό τμήμα του Μέριλαντ. Όπως φαίνεται στο βίντεο, η μια αστυνομικός μιλάει πολύ άσχημα στο μικρό παιδί το οποίο κλαίει.

«Ω, Θεέ μου! Θα τον χτυπήσω άσχημα» λέει η αστυνομικός στο παιδί. «Δεν θα με κάνεις ρεζίλι στο σχολείο», προσθέτει.

‘I’d beat him so bad’: Shocking bodycam footage shows two officers berating a five-year-old and handcuffing him https://t.co/eHlwtt9xTJ