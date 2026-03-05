Κόσμος

Αδιανόητο επεισόδιο στο Καπιτώλιο με διαδηλωτή κατά του Ιράν: Τον έβγαλαν σηκωτό και του έσπασαν το χέρι

Τραυμάτισε συνολικά 3 αστυνομικούς - Δείτε βίντεο
Αδιανόητο επεισόδιο στο Καπιτώλιο με διαδηλωτή κατά του Ιράν: Τον έβγαλαν σηκωτό και του έσπασαν το χέρι

Απίστευτο επεισόδιο εκτυλίχθηκε στο Καπιτώλιο, όπου ο υποψήφιος γερουσιαστής με το κόμμα των Πράσινων, Brian McGinnis, βγήκε «εκτός ελέγχου» διαμαρτυρόμενος για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το επεισόδιο έγινε το βράδυ της Τετάρτης (04.03.2026) κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, στο Καπιτώλιο. Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο Brian McGinnis αρχίζει να φωνάζει «κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ» με αστυνομικούς του Καπιτωλίου να τον παίρνουν σηκωτό για να τον βγάλουν εκτός αίθουσας.

Ο διαδηλωτής που φέρεται πως είναι και βετεράνος πεζοναύτης, φαίνεται να προβάλει αντίσταση. Τότε, ο επίσης γερουσιαστής, Tim Sheehy αποφασίζει να αναλάβει δράση και να εμπλακεί.

Η ένταση σταμάτησε μόνο όταν ξαφνικά ακούστηκε ένα δυνατό «κρακ». Πληροφορίες αναφέρουν πως οι αστυνομικοί του έσπασαν το χέρι, στην προσπάθειά τους να τον απομακρύνουν από το Καπιτώλιο.

 «Η Αστυνομία του Καπιτωλίου προσπαθούσε να απομακρύνει έναν εκτός ελέγχου διαδηλωτή από την ακρόαση της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων. Εκείνος αντιστεκόταν. Αποφάσισα να βοηθήσω και να αποκλιμακώσω την κατάσταση», έγραψε ο Sheehy σε ανάρτησή του στο X για το επεισόδιο.

Ο McGinnis αντιμετωπίζει 3 κατηγορίες για επίθεση σε αστυνομικό, καθώς και τρεις κατηγορίες για αντίσταση κατά της σύλληψης και για συνωστισμό, παρεμπόδιση και ενόχληση λόγω παράνομης διαδήλωσης.

Συνολικά 3 αστυνομικοί χρειάστηκε να λάβουν ιατρική φροντίδα για τραυματισμούς, ενώ και ο McGinnis μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την Αστυνομία του Καπιτωλίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
171
161
138
128
100
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η Γερουσία των ΗΠΑ απέρριψε ψήφισμα που περιόριζε τις εξουσίες του Τραμπ στον πόλεμο κατά του Ιράν
Ο δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν, υποστηρικτής του πολέμου, τάχθηκε κατά, ενώ ο συνάδελφός του Ραντ Πολ ήταν το μοναδικό μέλος του ρεπουμπλικανικού κοινοβουλευτικού λόχου που ψήφισε υπέρ
Η Αμερικανική Γερουσία
Newsit logo
Newsit logo