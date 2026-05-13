NYT: Το Ιράν έχει αποκαταστήσει 30 από τις 33 πυραυλικές του εγκαταστάσεις κατά μήκος  των Στενών του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να υπερηφανεύεται ότι έχει αποδεκατίσει τις πυραυλικές βάσεις του Ιράν, όμως δημοσίευμα των New York Times τον διαψεύδει.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείται εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, το Ιράν έχει ανακτήσει την πρόσβαση στις 30 από τις 33 πυραυλικές βάσεις που διαθέτει κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ, σε αντίθεση με όσα υποστηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Παρότι δημόσια η αμερικανική κυβέρνηση παρουσιάζει τον ιρανικό στρατό ως ιδιαίτερα αποδυναμωμένο, απόρρητες εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών αποτυπώνουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Σύμφωνα με αξιολογήσεις που έγιναν στις αρχές του μήνα και επικαλούνται οι NYT στο δημοσίευμά τους, η Τεχεράνη έχει καταφέρει να επανακτήσει πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος των πυραυλικών της εγκαταστάσεων, όπως επίσης στους εκτοξευτές και τις υπόγειες υποδομές της.

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν σε ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν έχει αποκαταστήσει επιχειρησιακή πρόσβαση στις 30 από τις 33 πυραυλικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ. Με απλά λόγια αυτό σημαίνει ότι διατηρεί τη δυνατότητα να απειλήσει αμερικανικά πολεμικά πλοία αλλά και δεξαμενόπλοια που κινούνται στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Πηγές των NYT με γνώση των αμερικανικών εκτιμήσεων επισημαίνουν ότι, ανάλογα με την έκταση των ζημιών σε κάθε εγκατάσταση, οι ιρανικές δυνάμεις μπορούν να αξιοποιήσουν κινητούς εκτοξευτές για τη μεταφορά πυραύλων σε άλλες τοποθεσίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, υπάρχει η δυνατότητα εκτόξευσης πυραύλων απευθείας από τις εξέδρες που βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων.

Μόνο τρεις από τις πυραυλικές εγκαταστάσεις στην περιοχή των Στενών παραμένουν πλήρως μη προσβάσιμες αναφέρει το δημοσίευμα.

Οπλοστάσιο με βαλλισστικούς πυραύλους

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν πως το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει περίπου το 70% των κινητών εκτοξευτών του διασκορπισμένων σε όλη τη χώρα, ενώ έχει διατηρήσει και σχεδόν το 70% του πυραυλικού του αποθέματος που υπήρχε πριν από την έναρξη του πολέμου. Το οπλοστάσιο αυτό περιλαμβάνει βαλλιστικούς πυραύλους, ικανούς να πλήξουν στόχους σε άλλες χώρες της περιοχής, καθώς και μικρότερο αριθμό πυραύλων κρουζ, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον στόχων μικρότερης εμβέλειας, είτε στην ξηρά είτε στη θάλασσα.

Παράλληλα, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν, βάσει στοιχείων από πολλές πηγές ανάμεσά τους δορυφορικές εικόνες και άλλα τεχνολογικά μέσα, ότι το Ιράν έχει επανακτήσει πρόσβαση περίπου στο 90% των υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης και εκτόξευσης πυραύλων σε εθνικό επίπεδο. Οι εγκαταστάσεις αυτές θεωρούνται πλέον «μερικώς ή πλήρως επιχειρησιακές», σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές αξιολογήσεις και μίλησαν στους NYT.

Οι νεότερες εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν, σύμφωνα με τους NYT, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι στρατιωτικοί του σύμβουλοι ενδέχεται να υπερεκτίμησαν το εύρος της ζημιάς που μπορούσε να επιφέρει ο αμερικανικός στρατός στις ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις, ενώ ταυτόχρονα υποτίμησαν την ανθεκτικότητα και την ικανότητα του Ιράν να ανασυγκροτηθεί γρήγορα.