Στην Ιταλία η Kέιτ Μίντλετον: Μόνη της εκτός Βρετανίας για πρώτη φορά μετά τον καρκίνο – «Τεράστια στιγμή»

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας θα ταξιδέψει στη Ρέτζο Εμίλια, στη βόρεια Ιταλία, για να μάθει για την παιδοκεντρική προσέγγιση της προσχολικής εκπαίδευσης
Η Κέιτ Μίντλετον / REUTERS / Isabel Infantes / Pool
Το πρώτο της ταξίδι εκτός Βρετανίας αναμένεται να πραγματοποιήσει η Κέιτ Μίντλετον αφότου ανακοίνωσε ότι ο καρκίνος της βρίσκεται σε ύφεση, ταξιδεύοντας στην Ιταλία για μια διήμερη περιοδεία επικεντρωμένη στην προσχολική εκπαίδευση, η οποία αναμφίβολα θα λάβει ευρεία προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης.

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον θα ταξιδέψει στη Ρέτζο Εμίλια, στη βόρεια Ιταλία, για να μάθει για την παιδοκεντρική προσέγγιση της προσχολικής εκπαίδευσης, η οποία έχει γίνει σημείο εστίασης για εκπαιδευτικούς σε όλο τον κόσμο.

Το ταξίδι αποτελεί μέρος αυτού που το γραφείο της ονόμασε διεθνή «αποστολή διερεύνησης στοιχείων» για να διερευνήσει διαφορετικές προσεγγίσεις στην υποστήριξη μικρών παιδιών και των φροντιστών τους.

Η επιλογή προορισμού για το πρώτο ταξίδι της Κέιτ στο εξωτερικό από τη διάγνωση καρκίνου το 2024 δεν είναι σύμπτωση, καθώς η παιδική ανάπτυξη των πρώτων χρόνων είναι ο βασικός σκοπός της μητέρας τριών παιδιών που μια μέρα θα γίνει βασίλισσα.

«Θέλει να τονίσει ότι θα συνεχίσει να το κάνει αυτό δικό της σκοπό», δήλωσε στο πρακτορείο Associated Press ο Τζο Λιτλ, διευθύνων σύμβουλος του περιοδικού Majesty.

Η προσέγγιση της Ρέτζο Εμίλια βασίζεται στην ιδέα ότι τα μικρά παιδιά έχουν πολλούς διαφορετικούς τρόπους σκέψης, κατανόησης και έκφρασης, και ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συνεργαστούν με τους μαθητές τους για να τους βοηθήσουν να μάθουν.

Η επίσκεψη της Κέιτ Μίντλετον αποτελεί μέρος της εργασίας της με το Βασιλικό Κέντρο Ιδρύματος για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία, το οποίο ίδρυσε το 2021 για να αυξήσει την κατανόηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της υποστήριξης των παιδιών κατά τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής τους.

Το ταξίδι έρχεται δύο χρόνια αφότου γνωστοποίησε τη διάγνωσή της με καρκίνο τον Μάρτιο του 2024. Υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία και ανακοίνωσε ότι βρισκόταν σε ύφεση τον Ιανουάριο του 2025.

Ο βοηθός της δήλωσε: «Αναμφίβολα, αυτή είναι μια τεράστια στιγμή για την πριγκίπισσα. Αν και θα υπάρξουν πολλές σημαντικές στιγμές το 2026, νομίζω ότι η πρώτη επίσημη διεθνής επίσκεψή της μετά την ανάρρωσή της […] είναι μια πραγματικά σημαντική στιγμή για εκείνη».

