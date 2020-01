Άδραξε την ευκαιρία η Τουρκία: Καταδικάζει τον βομβαρδισμό στην Τρίπολη και ζητά τερματισμό της “διεθνούς υποστήριξης στον Χάφταρ”

Ταχύτατα -κάτι που δεν συνηθίζει- αντέδρασε η Τουρκία στην αεροπορική επιδρομή με στόχο την Στρατιωτική Σχολή της Τρίπολης. Ωστόσο δεν αρκέστηκε στην καταδίκη της επίθεσης, αλλά “έδειξε” αμέσως τον “ένοχο”, τον αντίπαλο στα σχέδια της ίδιας και του πρωθυπουργού της Τρίπολης Σάρατζ, τον Στρατάρχη Χάφταρ.

Σε ανακοίνωση του Τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται: “Καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις αεροπορικές επιθέσεις του αυτοαποκαλούμενου Λιβυκού Εθνικού Στρατού εναντίον της Στρατιωτικής Σχολής στα νότια της Τρίπολης το απόγευμα της 4ης Ιανουαρίου 2020, που σκότωσε και τραυμάτισε πολλούς δόκιμους. Ευχόμαστε το έλεος του Αλλάχ για τους Λίβυους αδελφούς μας που έχασαν τη ζωή τους στις αεροπορικές επιθέσεις, εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις τεθλιμμένες οικογένειές τους κι ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες”

Και η Τουρκία δια του υπουργείου Εξωτερικών συνεχίζει: “Η διεθνής κοινότητα πρέπει αμέσως να κάνει τα αναγκαία βήματα με στόχο να σταματήσει τις επιθέσεις του αυτοαποκαλούμενου Λιβυκού Εθνικού Στρατού του οποίου ηγείται ο Χάφταρ, να διασφαλίσει την κατάπαυση του πυρός στην Λιβύη και να τερματίσει την διεθνή υποστήριξη στον Χάφταρ. Η Τουρκία θα συνεχίσει να εργάζεται σε συνεργασία με την νόμιμη κυβέρνηση για να πετύχει αυτούς τους στόχους”.

