Αεροπλάνο στο αεροδρόμιο του Ντάλας χτυπήθηκε από σφαίρα

Συναγερμός σήμανε στο Ντάλας των ΗΠΑ όταν ένα αεροπλάνο χτυπήθηκε από σφαίρα λίγο πριν την απογείωσή του.

Πρόκειται για αεροπλάνο της Southwest Airlines το οποίο ήταν έτοιμο να αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Λαβ Φιλντ του Ντάλας χτυπήθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής όταν δέχτηκε τη σφαίρα.

Με ανακοίνωσή της η αεροπορική εταιρία έκανε γνωστό ότι το αεροσκάφος επέστρεψε στην πύλη.

A Southwest airplane was reportedly struck by gunfire at Dallas Love Field Friday night, according to the airline.



Full story: https://t.co/0vc6EKPc9H pic.twitter.com/eifaNEKxJi