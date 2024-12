Αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στην Ταρτούς της Συρίας

Στόχος βομβαρδισμών του Ισραήλ έγιναν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην παραθαλάσσια περιοχή Ταρτούς της Συρίας τη νύχτα της Κυριακής (15.12.24), ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι βομβαρδισμοί ήταν τόσο σφοδροί που προκλήθηκε σεισμός 3 ρίχτερ και η φλόγα μετά την έκρηξη φέρεται να καταγράφηκε ακόμη και από δορυφόρους της NASA.

«Μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ εξαπέλυσαν πλήγματα» σε διάφορες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων ειδικά μονάδων αντιαεροπορικής άμυνας και «αποθηκών πυραύλων εδάφους-εδάφους», σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση αυτή με έδρα τη Βρετανία, που βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.





Major Israeli airstrike in Tartous, Syria, IDF hit something significant. pic.twitter.com/SCMY0hG3wd — Open Source Intel (@Osint613) December 15, 2024

Some wild footage from the latest Israeli airstrike on a missile depot in the vicinity of Tartous pic.twitter.com/PLc7PDI0Py — ScharoMaroof (@ScharoMaroof) December 15, 2024

Η έκρηξη στην Ταρτούς ήταν τόσο ισχυρή ώστε προκάλεσε δόνηση ισοδύναμη με σεισμό 3 Ρίχτερ.

The explosion in Tartous recorded an earthquake of magnitude 3 on the Richter scale and at a depth of 6 km, and formed a cloud similar to the Beirut port explosion. pic.twitter.com/yP1QQA7A3B December 16, 2024



NASA satellites captured the huge fire occured in Tartous province of Syria, after Israeli air strike targeting missile facility belonging to former Syrian army. pic.twitter.com/V7dOjMO4ln

— Journalite (@journaIite) December 16, 2024

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για τους «σφοδρότερους βομβαρδισμούς από το 2012» στην παράκτια περιοχή της Ταρτούς, όπου βρίσκεται ιδίως στρατηγικής σημασίας ναυτική βάση της Ρωσίας.