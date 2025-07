Δύο αδελφές πνίγηκαν αγκαλιασμένες στο Τέξας: «Μαμά, μπαμπά σας αγαπάμε», έγραψαν στο τελευταίο τους μήνυμα

Ραγίζει καρδιές το τελευταίο sms που έστειλαν δύο αδελφές, η 13χρονη Μπλερ και η 11χρονη Μπρουκ Χάρμπερ, που ήταν ανάμεσα στα δεκάδες θύματα από τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν το Τέξας το Σαββατοκύριακο (05-06.07.2025). Έγραψαν «σας αγαπάμε», λίγα λεπτά προτού παρασυρθούν από τα ορμητικά νερά και χάσουν τη ζωή τους.

Τα κορίτσια εντοπίστηκαν νεκρά και πιασμένα χέρι-χέρι αφού ο ποταμός Γουαδελούπη υπερχείλισε φτάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ, πλημμυρίζοντας την περιοχή γύρω από την κατασκήνωση στο Τέξας όπου παραθέριζαν με την οικογένειά τους για το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου. Δυστυχώς, δεν κατάφεραν να γλιτώσουν από τις φονικές πλημμύρες.

Η Μπλερ και η Μπρουκ έμεναν σε ξύλινο σπιτάκι ενοικιαζόμενων κατοικιών κοντά στον ποταμό, μαζί με τους παππούδες τους, Μάικ και Σαρλίν Χάρμπερ. Οι γονείς τους, RJ και Άνι, βρίσκονταν σε διαφορετικό δωμάτιο στο συγκρότημα Casa Bonita, λίγο πιο πέρα, στην περιοχή Χαντ.

Σύμφωνα με την Dailymail, οι γονείς των παιδιών ξύπνησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής από τον θόρυβο του νερού που πλημμύριζε το κατάλυμά τους. Κατάφεραν να σωθούν πηδώντας από το παράθυρο καθώς η στάθμη του νερού είχε φτάσει στο ύψος του λαιμού τους.

Ο πατέρας προσπάθησε απεγνωσμένα να φτάσει με καγιάκ στην καμπίνα όπου βρίσκονταν οι κόρες και οι γονείς του. Όμως τα φουσκωμένα νερά τον παρέσυραν και χτύπησε σε έναν στύλο, προτού καταφέρει να φτάσει στον προορισμό του.

A timelapse video provided by an eyewitness showed floodwaters rising over a causeway in Kingsland, Texas, completely submerging it in the span of a few minutes https://t.co/qqaiRP5m1y pic.twitter.com/VK8cwRgL4C

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τουλάχιστον 82 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά μήκος του ποταμού Γουαδελούπη, έξω από το Σαν Αντόνιο, ενώ 41 παραμένουν αγνοούμενοι. Μεταξύ αυτών, δέκα κορίτσια και μία ομαδάρχισσα στο Camp Mystic – μία κατασκήνωση στην ίδια περιοχή – όπου 27 άτομα έχασαν τη ζωή τους στις ορμητικές πλημμύρες.

Επιζώντες περιέγραψαν τα νερά ως «ποτάμι θανάτου» και κατήγγειλαν ότι δεν έλαβαν καμία επείγουσα προειδοποίηση για τον επερχόμενο κίνδυνο. Οι τοπικές αρχές δέχονται πλέον έντονη κριτική για την καθυστέρηση στην ενημέρωση και την έλλειψη εκκένωσης.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ επέκτεινε το συναγερμό για ξαφνικές πλημμύρες στην περιοχή Texas Hill Country, όπου αναμένονται επιπλέον 2-7 εκατοστά βροχής μέχρι τις 7 το απόγευμα (τοπική ώρα).

Η διεύθυνση της κατασκήνωσης θηλέων Camp Mystic ανακοίνωσε σήμερα ότι 27 κατασκηνωτές και ομαδάρχες έχασαν τη ζωή τους στις καταστροφικές πλημμύρες στο κεντρικό Τέξας.

«Το Camp Mystic πενθεί τον θάνατο 27 κατασκηνωτών και ομαδαρχών από τις καταστροφικές πλημμύρες στον ποταμό Γκουανταλούπε», ανακοίνωσε η διεύθυνση της κατασκήνωσης.

This video of the Guadalupe was shot in Kerrville, Tx from the Center Bridge. Watch how fast these flood waters were traveling & washing everything in front of it out.

It goes from low & barley flowing to over the top of the bridge in around 35 minutes.

I sped the video up to… pic.twitter.com/NcQe4UAQBa