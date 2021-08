Τον γύρο των social media κάνουν τα video που δείχνουν τους Ταλιμπάν να παίζουν σαν μικρά παιδιά, γιορτάζοντας την ανάληψη της εξουσίας στο Αφγανιστάν.

Οι εικόνες δεν θυμίζουν σε τίποτα το… γνωστό, σκληρό πρόσωπο των Ταλιμπάν, που εκτελούν και βασανίζουν όσους δεν υπακούν στον Ισλαμικό Νόμο και κυρίως τις γυναίκες.

Οι μαχητές κάνουν τραμπολίνο και καρουζέλ σε ένα έρημο λούνα παρκ της Καμπούλ, την ώρα που οι κάτοικοι έχουν ταμπουρωθεί στα σπίτια τους από τον φόβο τους….

