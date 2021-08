Χαοτική παραμένει η κατάσταση στο Αφγανιστάν, τέσσερα 24ωρα μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία. Κάθε μέρα αυξάνεται όλο και περισσότερο η απόγνωση των πολιτών που προσπαθούν με κάθε τρόπο να δραπετεύσουν από τη νέα πραγματικότητα.

Μετά τις εικόνες από το διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ με ανθρώπους να σκοτώνονται γιατί γραπώθηκαν από τους τροχούς μεταγωγικών αεροπλάνων, άλλη και εικόνα απόγνωσης αποτυπώνει τη νέα πραγματικότητα στο Αφγανιστάν: μανάδες, δεν λογαριάζουν κινδύνους και δίνουν σε στρατιώτες τα παιδιά τους προκειμένου να τα σώσουν από τους Ταλιμπάν!

Πρόκειται για μικρά παιδιά και βρέφη. Η σοκαριστική εικόνα καταγράφεται σε video που έχουν κάνει την εμφάνισή τους στα social media. Δείχνει πως γονείς προσπαθούν να περάσουν τα παιδιά τους μέσα από τα συρματοπλέγματα, στην πίστα του αεροδρομίου της Καμπούλ, εκλιπαρώντας τους Βρετανούς στρατιώτες να τα πάρουν μακριά από το Αφγανιστάν. Μακριά από τους Ταλιμπάν και ό,τι αυτοί φέρνουν ξανά στη χώρα. Ήδη άλλωστε έχουν δώσει τα πρώτα τους δείγματα: έπνιξαν στο αίμα διαδηλώσεις, άρχισαν να “εξαφανίζουν” εικόνες που δείχνουν γυναίκες χωρίς μπούργκα.

Και όλα αυτά ενώ δέχονταν χτυπήματα από μαχητές των Ταλιμπάν, όπως αποκάλυψε στον Independent Βρετανός αξιωματικός.

