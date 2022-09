Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα έξω από ένα τζαμί στην πόλη Χεράτ του δυτικού Αφγανιστάν με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας γνωστός ιμάμης που πρόσκειται στους Ταλιμπάν, και τουλάχιστον 20 ακόμα άμαχοι.

Οι Ταλιμπάν ισχυρίζονται ότι έχουν βελτιώσει την ασφάλεια στο Αφγανιστάν από τότε που ανέλαβαν την εξουσία πριν από περίπου ένα χρόνο, αλλά τους τελευταίους μήνες έχουν σημειωθεί πολλές εκρήξεις, κάποιες εκ των οποίων με στόχο κατάμεστα τζαμιά στη διάρκεια της προσευχής.

“Ο Μουτζίμπ Ραχμάν Ανσάρι, μαζί με κάποιους από τους σωματοφύλακές του και αμάχους, σκοτώθηκαν καθ’οδόν προς το τέμενος”, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Χεράτ, ο Μαχμούντ Ρασόλι χωρίς να αναφέρει αριθμό θυμάτων.

At least 20 people have been killed in today’s explosion, including Mawlawi Mujeeb Rahman Ansari, acc to initial reports.



ISKP claimed responsibility for the attack. Taliban’s spox for Herat governor says that the explosion was caused by a suicide attacker.#Afghanistan #Herat