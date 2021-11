Ένας Αφγανός δημοσιογράφος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σε μίνιμπας κοντά σε σημείο ελέγχου των Ταλιμπάν σήμερα στην Καμπούλ στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με πηγές που πρόσκεινται στο θύμα και στο τοπικό νοσοκομείο.

Η έκθεση σημειώθηκε δυτικά της Καμπούλ στη συνοικία της σιιτικής μειονότητας Χαζάρα, Νταστ-ε-Μπάρσι, γύρω στις 15:00 ώρα Ελλάδας. Φωτογραφίες που έδειχναν μια μεγάλη φλόγα να βγαίνει από ένα απανθρακωμένο όχημα και μαύρο καπνό κυκλοφόρησαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι είχαν σκοτωθεί τουλάχιστον 6 άνθρωποι. “Δυστυχώς, χάσαμε άλλον έναν δημοσιογράφο”, έγραψε στο Twitter το Κέντρο Αφγανών Δημοσιογράφων, εξηγώντας πως ο Χαμίντ Σεϊγάνι, δημοσιογράφος του Ariana TV, σκοτώθηκε κατά την έκρηξη.

#Afghanistan – Au moins six personnes ont été tuées et sept autres blessées dans l’explosion d’une bombe dans le quartier Mehtab Qala de Dasht-e-Barchi à #Kaboul aujourd’hui. Le correspondant d’Ariana News faisait partie des personnes tuées. #Kabul pic.twitter.com/YzzqzHL4II

“Έχασα τον Χαμίντ”, έγραψε στο Facebook η σύζυγός του, επίσης δημοσιογράφος.

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά σε σημείο ελέγχου των Ταλιμπάν, δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας. “Ήμουν στο αυτοκίνητό μου και μια έκρηξη σημειώθηκε στο όχημα που ήταν μπροστά μας”, είπε. Στη συνέχεια ακούστηκαν πυρά.

Το τοπικό νοσοκομείο ανέφερε πως παρέλαβε έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, έγραψε σε ένα τουίτ πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν.

Μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Στις αρχές Μαΐου, η συνοικία της Καμπούλ Νταστ-ε-Μπάρσι επλήγη από αιματηρή επίθεση. Σειρά εκρήξεων σημειώθηκαν μπροστά από ένα σχολικό συγκρότημα για κορίτσια.

Τουλάχιστον 85 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μαθήτριες λυκείου, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν. Στην αρχή εξερράγη παγιδευμένο αυτοκίνητο μπροστά στο σχολείο και ακολούθησε η έκρηξη άλλων δύο βομβών την ώρα που οι μαθήτριες έβγαιναν έτρεχαν να βγουν από το κτίριο. Υπάρχουν ισχυρές υποψίες ότι πίσω από την επίθεση αυτή βρισκόταν το Ισλαμικό Κράτος.

Reports of killing of Another journalist in Kabul city today. Hamid Sayghani was working wit Ariana tv. #Afghanistan #Kabul #Media @bbclysedoucet pic.twitter.com/jhTVd2bmQ4