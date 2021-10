Επίθεση με χειροβομβίδα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (20/10) εναντίον αυτοκινήτου της αστυνομίας των Ταλιμπάν σε δυτικό προάστιο της Καμπούλ, στο Αφγανιστάν. Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 08:00 τοπική ώρα (06:00 ώρα Ελλάδας).

Από την έκρηξη, σύμφωνα με αξιωματούχους των Ταλιμπάν, υπάρχουν πολλοί τραυματίες. «Χειροβομβίδα εκτοξεύθηκε εναντίον του οχήματος των μουτζαχεντίν μας, τραυματίζοντας δύο», δήλωσε ο Κάρι Σάγεντ Χόστι εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών του Αφγανιστάν.

Τοπικός αξιωματούχος των Ταλιμπάν επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για μία «βόμβα» η οποία εκτοξεύθηκε εναντίον αυτοκινήτου της αστυνομίας, ενώ έκανε λόγο για τέσσερις τραυματίες μαθητές.

«Είδα ένα πυκνό σύννεφο καπνού στον καθρέφτη του αυτοκινήτου και ανθρώπους να τρέχουν να γλιτώσουν. Κατάφερα να φύγω από την περιοχή», δήλωσε ο 35χρονος Άμιν Αμάνι, αυτόπτης μάρτυρας.

#Kabul blast update: Taliban's Interior Ministry spokesman Qari Sayeed Khosti has confirmed the blast in Kabul's Dehmazang area and said two people were wounded in the blast.



The incident was caused by a grenade attack on a car, he said. #Paykmedia #Afghanistan pic.twitter.com/gjyro9u3WQ