Η κατάσταση που επικρατεί στο Αφγανιστάν είναι πλέον έκρυθμη, με τους Ταλιμπάν να έχουν καταλάβει την Καμπούλ και τον πρόεδρο Ασράφ Γάνι να έχει εγκαταλείψει τη χώρα. Επίθεση, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει δεχθεί και το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας.

Την ίδια ώρα, βίντεο από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, που κάνουν τον γύρο των social media, δείχνουν πλήθος κόσμου να προσπαθεί να επιβιβαστεί σε κάποιο αεροσκάφος προκειμένου να εγκαταλείψει την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, ενώ την ίδια ώρα στον ουρανό φαίνονται πυρά.

Δείτε βίντεο:

NOW – People boarding an evacuation flight at #Kabul airport while apparent gunfire is seen in the sky. pic.twitter.com/0G2B0Xaxea — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) August 15, 2021

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα προειδοποίηση ασφαλείας εξέδωσε και η αμερικανική πρεσβεία στην Καμπούλ σημειώνοντας ότι κατάσταση στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν αλλάζει γρήγορα, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου, όπου υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς καθώς τα αμερικανικά στρατεύματα βοηθούν στην απομάκρυνση των περισσοτέρων μελών του αμερικανικού προσωπικού.

“Υπάρχουν αναφορές ότι το αεροδρόμιο δέχεται πυρά ως εκ τούτου δίνουμε οδηγίες στους Αμερικανούς πολίτες να βρουν καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονται”, λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ανακοίνωσε η πρεσβεία.