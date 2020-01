Αφγανιστάν: Μυστήριο με το αεροπλάνο που συνετρίβη! Οι πρώτες εικόνες

Αρχικά είχε ανακοινωθεί πως το αεροπλάνο με τους 83 επιβάτες που έπεσε στο Γκάζνι του Αφγανιστάν, ανήκει στην εταιρεία Ariana Afghan Airlines.

Ωστόσο η εταιρεία μετά από λίγο αρνήθηκε την οποιαδήποτε σχέση. “Υπήρξε συντριβή αεροσκάφους, αλλά αυτό δεν ανήκει στην Ariana, διότι οι δύο πτήσεις της από την Χεράτ στην Καμπούλ και από την Χεράτ στο Δελχί είναι ασφαλείς” τονίστηκε.

Τώρα η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Αφγανιστάν, διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται για εμπορική πτήση. Σε ανακοίνωσή της ότι «δεν έχει καταγραφεί η συντριβή κανενός πολιτικού αεροσκάφους». Από την μεριά τους οι Ταλιμπάν, που το αεροσκάφος έπεσε σε περιοχή τους, υποστηρίζουν πως πρόκειται για στρατιωτικό αεροσκάφος.

Το αεροσκάφος συνετρίβη «περίπου στις 13:00 τοπική ώρα (10:30 ώρα Ελλάδας)», ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της επαρχίας Γκάζνι, ο Άχμαντ Χαν Σιράτα, διευκρινίζοντας ότι «η περιοχή δεν είναι ασφαλής» εξαιτίας της παρουσίας ανταρτών.

«Πρόκειται πιθανόν για αεροπλάνο της γραμμής», πρόσθεσε, ενώ εκπρόσωπος του κυβερνήτη της επαρχίας, ο Αρέφ Νούρι, τόνισε ότι «δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για στρατιωτικό ή πολιτικό αεροσκάφος».

Πάντως ήδη κάνουν τον γύρο του διαδικτύου οι πρώτες εικόνες από το σημείο της συντριβής.

Airplane crash update:

Ghazni governor Haidullah Klimzai says the aircraft doesn’t belong to any domestic airline & is likely of foreign entity

On the other hand #Taliban sympathiser accounts claim it belongs2 forces.Whereas ground reports it was of Contractor

(Unverified image) pic.twitter.com/0tuJXQCkze

— Farzana Shah (@Jana_Shah) January 27, 2020