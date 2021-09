Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν προσωρινή κυβέρνηση στο Αφγανιστάν, στην οποία θα ηγείται ένας από τους ιδρυτές τους ενώ υπουργός Εσωτερικών είναι ένας καταζητούμενος από το FBI.

Της κυβέρνησης θα ηγηθεί ο μουλάς Μοχάμαντ Χασάν Αχούντ, με αναπληρωτή τον συνιδρυτή των Ταλιμπάν, Μουλά Αμπντούλ Γκάνι Μπαραντάρ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν.

“Γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι της χώρας μας περίμεναν μια νέα κυβέρνηση”, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ.

Υπενθυμίζεται πως οι Ταλιμπάν ανέλαβαν τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους της χώρας πριν από περισσότερες από τρεις εβδομάδες.

Η ανακοίνωση του υπηρεσιακού υπουργικού συμβουλίου είναι ένα βασικό βήμα για τον σχηματισμό κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

Taliban announce government for Afghanistan, led by one of their founders, with an FBI-wanted militant as interior

minister https://t.co/njuZL3LRK3