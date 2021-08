Οι εργαζόμενες γυναίκες θα παραμείνουν σπίτι τους μέχρι… νεοτέρας διεμήνυσε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλά Μουτζαχίντ. Σύμφωνα με τα όσα είπε, το μέτρο για το Αφγανιστάν είναι προσωρινό μέχρι να τεθούν σε ισχύ τα κατάλληλα συστήματα για την ασφάλειά τους.

Εδώ και λίγες ημέρες, οι Ταλιμπάν βρίσκονται και πάλι στην εξουσία του Αφγανιστάν, αφού κατέλαβαν και την πρωτεύουσα Καμπούλ σχεδόν αμαχητί. Άμεσα άρχισαν οι βιαιότητες από πλευράς Ταλιμπάν με εν ψυχρώ δολοφονίες, απειλές και εκφοβισμό όσων τόλμησαν να συνεργαστούν τις δυτικές δυνάμεις.

Taliban spokesman Zabihullah Mujahid called on the US to ‘not encourage’ Afghan people to leave the country, as he promised ‘peace and stability’ for civilians.



