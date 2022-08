Στο Αφγανιστάν οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη στην πρωτεύουσα Καμπούλ. Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για το μακελειό.

Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών του Αφγανιστάν, οκτώ άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο και 18 ακόμη τραυματίστηκαν σε βομβιστική επίθεση από το Ισλαμικό Κράτος σε εμπορικό δρόμο σιιτικής συνοικίας της Καμπούλ.

«Οι ομάδες ασφαλείας προσπαθούν να εντοπίσουν τους δράστες» της επίθεσης, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Χαλίντ Ζαντράν αναφερόμενος στη βόμβα, η οποία εξερράγη μέσα σε χειράμαξα που ήταν γεμάτη με λαχανικά σε πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο της συνοικίας αυτής στη δυτική Καμπούλ.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι ορισμένοι μεταξύ των τραυματιών είναι «σε κρίσιμη κατάσταση».

Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη, όπως ανακοίνωσε η οργάνωση στο κανάλι της στην πλατφόρμα Telegram.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν στην επίθεση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της δυτικής Καμπούλ.

Προσοχή! Ακολουθούν σκληρές εικόνες:

At least 8 people killed and 18 other wounded in bomb explosion in Afghanistan capital city Kabul. Bomb exploded in busy market of the city. pic.twitter.com/sCMt4TBrB6