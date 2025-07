Η Ουκρανία κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμμένο των ΗΠΑ γιατί σταμάτησαν οι παραδόσεις ορισμένων όπλων στο Κίεβο

Η Ουκρανία κάλεσε σήμερα (02.07.2025) τον Αμερικανό επιτετραμμένο, Τζον Χίνκελ, για εξηγήσεις, μετά την απόφαση των ΗΠΑ να διακόψουν την παράδοση ορισμένων οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών στο Κίεβο.

Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία ζήτησε από τις ΗΠΑ να διατηρήσουν την συνεχή στρατιωτική υποστήριξη, καθώς η Ρωσία έχει εντείνει, το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους βομβαρδισμούς και τις επιδρομές με drones.

Σημειώνεται πως χθες Τρίτη (01.07.2025), η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε απροσδόκητα, ότι σταμάτησε την αποστολή ορισμένων όπλων στο Κίεβο, επισήμως εξαιτίας της «ανησυχίας» για την «μείωση» των αμερικανικών αποθεμάτων.

New: Ukraine had summoned the US embassy’s top diplomat over the halting of weapons.



At the instruction of Foreign Minister Andriy Sybiha, U.S. Chargé d’Affaires in Ukraine John Hinkel was summoned to the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, a statement says.



