Μεγάλη ποσότητα στρατιωτικού εξοπλισμού των ΗΠΑ βρίσκεται ήδη στα χέρια των Ταλιμπάν, παραδέχτηκε σήμερα ο Τζέικ Σάλιβαν, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν.

“Μια καλή ποσότητα έπεσε στα χέρια των Ταλιμπάν και προφανώς δεν έχουμε την εντύπωση ότι θα μας την επιστρέψουν ευχαρίστως”, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λευκό Οίκο, απαντώντας σε μια ερώτηση για τον αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό στο Αφγανιστάν.

Οι Ταλιμπάν δημοσίευσαν πριν από δύο ημέρες ένα βίντεο στο οποίο παρελαύνουν γύρω από αμερικανικά ελικόπτερα “Black Hawk” του αφγανικού στρατού στο αεροδρόμιο της Κανταχάρ, στον νότο της χώρας.

“Αυτά τα ‘Black Hawks’ δεν δόθηκαν στους Ταλιμπάν. Δόθηκαν στις αφγανικές δυνάμεις” και αυτό κατόπιν αιτήματος του προέδρου Ασράφ Γάνι που τράπηκε σε φυγή, δήλωσε ο Τζέικ Σάλιβαν.

“The Taliban are now in possession of more Blackhawk helicopters than 166 other nations around the globe” #Taliban pic.twitter.com/xwyeZNiW3a