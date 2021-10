Περίπου δέκα γυναίκες διαδήλωσαν για λίγο σήμερα Τρίτη (26.10.2021) το πρωί στην Καμπούλ για να καταγγείλουν «τη σιωπή» της διεθνούς κοινότητας σχετικά με την «πολιτική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση» στο Αφγανιστάν, με τους Ταλιμπάν να εμποδίζουν για μία ακόμη φορά τους δημοσιογράφους να πλησιάσουν.

Οι διαδηλώτριες γυναίκες, που δήλωσαν ότι είναι μέλη «του αυθόρμητου κινήματος των ακτιβιστριών στο Αφγανιστάν», κρατούσαν πανό στα οποία είχαν γράψει: «Γιατί ο κόσμος μας παρακολουθεί σιωπηλά να πεθαίνουμε;», «Δικαίωμα στη μόρφωση» και «Δικαίωμα στην εργασία».

«Κάθε ημέρα η φτώχεια εξαπλώνεται, τα παιδιά μας πεθαίνουν, οι άνδρες δεν έχουν πια δουλειά, αυτοκτονούν, ο κόσμος σιωπά», κατήγγειλε η Χούνσα Σαντάντ, μία από τις διαδηλώτριες.

«Γιατί και μέχρι πότε πρέπει να μένουμε φυλακισμένες στα σπίτια μας; Γιατί κανείς δεν μας ακούει; Γιατί οι γυναίκες δεν έχουν πλέον το δικαίωμα να είναι ενεργές στην κοινωνία μας;», συνέχισε.

Afghan women once again came to the streets of Kabul and protested for their rights, thes brave Afghan women called on the Taliban and U.N that work and education are our fundamental rights, pic.twitter.com/xvzrbhEWby

Η συγκέντρωση, ήταν αρχικά προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί κοντά στην αποστολή του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν αλλά μεταφέρθηκε την τελευταία στιγμή στην είσοδο της παλιάς «πράσινης ζώνης», εκεί όπου βρίσκονται κτίρια που έχουν αφήσει πίσω τους πολλές δυτικές πρεσβείες μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν τον περασμένο Αύγουστο.

«Ζητάμε από τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ να στηρίξει τα δικαιώματά μας στη μόρφωση, την εργασία (…) Αυτά τα στερούμαστε σήμερα», δήλωσε η Ουαχίντα Αμίρι, μία από τις διοργανώτριες της διαμαρτυρίας.

Η ίδια έσπευσε να διευκρινίσει: «Δεν έχουμε τίποτα εναντίον των Ταλιμπάν, θέλουμε απλώς να διαδηλώσουμε ειρηνικά».

Shout out to the 20 amazing and courageous Afghan women protesting on the streets of Kabul today to have schools reopened for girls. 🙌🏽🙌🏽



"Don't be afraid of the Taliban … Go out, make sacrifices, fight for your rights" – Zahra Mohammadi, organizer. #Taliban #GirlsEducation pic.twitter.com/q1NssFp1xk