Η φρίκη στο Αφγανιστάν φαίνεται πως δεν έχει τέλος… Μετά τα όσα έχουμε δει με τα ανήλικα κορίτσια, τις δηλώσεις για τις γυναίκες, τους ξυλοδαρμούς για την «πρέπουσα αφγανική» ενδυμασία και την τρομοκρατία απέναντι στους δημοσιογράφους, τώρα έρχεται στο φως ο βιασμός και άγριος ξυλοδαρμός ενός γκέι που προσπάθησε να διαφύγει από τη χώρα.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, ένας γκέι φέρεται να ξυλοκοπήθηκε άγρια και να βιάστηκε από Ταλιμπάν, όταν προσπάθησε να εγκαταλείψει το Αφγανιστάν. Στα ίχνη του θύματος έφτασαν μέσω ενός άνδρα ο οποίος του είχε υποσχεθεί βοήθεια για τη διαφυγή του. Το θύμα μιλούσε με τον μυστηριώδη άνδρα επί τρεις εβδομάδες στα social media προτού τον συναντήσει.

Όπως αναφέρει το ITV, τελικά αποδείχτηκε ότι επρόκειτο για παγίδα και αντί για την επαφή του, το θύμα βρήκε μπροστά του δύο μέλη των Ταλιμπάν, οι οποίοι αφού τον ξυλοκόπησαν και τον βίασαν, του ζήτησαν τον τηλέφωνο του πατέρα του για να του αποκαλύψουν πως ήταν γκέι.

Την ιστορία του άτυχου άνδρα αποκάλυψε στο ITV ο Artemis Akbary για τα δικαιώματα των LGBT+ που βρίσκεται στην Τουρκία. «Αυτό είναι ένα πρώτο παράδειγμα για το πώς θα είναι η ζωή για τους γκέι υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν» δηλώνει ο Artemis Akbary.

