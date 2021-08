Τηλεπερσόνες, ηθοποιοί, άνθρωποι σε αναπηρικά αμαξίδια, γυναίκες, νεογέννητα: είναι οι εικόνες χάους που επικρατούν έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, σχεδόν μια εβδομάδα μετά την ανακατάληψη της εξουσίας στο Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν.

Οι εικόνες χάους στο αεροδρόμιο «Χαμίντ Καρζάι» στην Καμπούλ αποτυπώνουν το δράμα στο Αφγανιστάν μετά την επικράτηση (μέσα σε μόλις λίγες μέρες) των Ταλιμπάν, που επέστρεψαν στην εξουσία ύστερα από 20 χρόνια.

Με τη χώρα για την ώρα χωρίς κυβέρνηση και τους Ταλιμπάν να «υπόσχονται» ότι θα λογοδοτήσουν αλλά να έχουν ήδη αρχίσει τις απειλές, τους εκφοβισμούς και τις δημόσιες εκτελέσεις, χιλιάδες Αφγανοί «πολιορκούν» καθημερινά τις εισόδους του αεροδρόμιου της Καμπούλ. Είναι η μοναδική σανίδα σωτηρίας για τους Αφγανούς και τους ξένους υπηκόους που «τρέχουν» να φύγουν από το Αφγανιστάν.

Εικόνες όπως αυτή μιας νεαρής γυναίκας να εκλιπαρεί Αμερικανούς στρατιώτες να τη βάλουν σε ένα από τα μεταγωγικά αεροπλάνα, φωνάζοντάς τους «οι Ταλιμπάν έρχονται για μένα», ραγίζει καρδιές.

Όπως και οι εικόνες παιδιών να κλαίνε από το φόβο τους ή γιατί στρατιώτες φωνάζουν και Ταλιμπάν απειλούν…

Ημέρες αφότου οι Ταλιμπάν πήραν τον έλεγχο της πρωτεύουσας και της χώρας, την περασμένη Κυριακή, χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν αεροπορικώς από το Αφγανιστάν, από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, το μοναδικό σημείο της αφγανικής πρωτεύουσας, που ελέγχουν ξένα στρατεύματα.

Πολλοί Αφγανοί σε απόγνωση, οι οποίοι είτε εργάστηκαν με τα ξένα στρατεύματα τις τελευταίες δύο δεκαετίες ή εργάζονταν σε τομείς όπως εκείνου της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων φοβούνται για τις ζωές τους και πολλοί προσπαθούν να μπουν οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους εντός του αεροδρομίου.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε πως άνθρωποι όλων των κοινωνικών στρωμάτων και ηλικιών συνωστίζονται έξω από το αεροδρόμιο: μεταξύ άλλων ηθοποιοί, προσωπικότητες της τηλεόρασης, νέοι άνθρωποι, γυναίκες με νεογέννητα παιδιά ή άνθρωποι σε αναπηρικά αμαξίδια.

Πυροβολισμοί συνεχίζουν να ακούγονται, σχεδόν αδιάκοπα, έξω από το αεροδρόμιο, δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο ένας αυτόπτης μάρτυρας. Οι σοκαριστικές εικόνες έχουν καταγραφεί σε video…

Afghan soldiers fired in the air outside Kabul airport as desperate civilians tried to flee the country in the wake of the Taliban takeover.



