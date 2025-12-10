Συμβαίνει τώρα:
«Αφήστε ήσυχη την Μπριζίτ Μακρόν» – Η έκκληση της κυβένησης μετά τον σάλο στη Γαλλία για το «βρωμιάρες σκύλες»

Η έκρηξη της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας καταγράφηκε σε βίντεο και πυροδότησε αντιδράσεις
Εμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν
Εμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν / REUTERS / Sarah Meyssonnier/Pool

Σάλος έχει ξεσπάσει στη Γαλλία μετά την εμφάνιση βίντεο όπου η Μπριζίτ Μακρόν, Πρώτη Κυρία της Γαλλίας και σύζυγός του Εμανουέλ Μακρόν αποκάλεσε «βρωμιάρες σκύλες» φεμινίστριες που διαδήλωναν έξω από θέατρο.

Η αντίδραση ήταν άμεση, με πολιτικούς, ακτιβιστές και διασημότητες να καταδικάζουν τα λόγια της, ενώ εκπρόσωπος Τύπου της γαλλικής κυβέρνησης ζήτησε από το κοινό «να αφήσει τη Μπριζίτ Μακρόν ήσυχη».

Η Μακρόν παρακολούθησε μια παράσταση του κωμικού Αρί Αμπιτάν στο θέατρο Folies Bergère στο Παρίσι, μαζί με την κόρη της. Την προηγούμενη ημέρα, μέλη του φεμινιστικού συλλόγου NousToutes είχαν διακόψει μια παράσταση του ίδιου καλλιτέχνη, φωνάζοντας «Abittan Βιαστής!». Ο Αμπιτάν είχε κατηγορηθεί για βιασμό το 2021, αλλά η υπόθεση απορρίφθηκε μετά από τριετή έρευνα.

Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας πήγε στα παρασκήνια για να συναντήσει τον ηθοποιό, ο οποίος της είπε «φοβάμαι» με την Μπριζίτ Μακρόν να απαντά «αν υπάρχουν βρωμιάρες σκύλες, θα τις πετάξουμε έξω, ειδικά τις μασκοφόρες».

Η φράση της Πρώτης Κυρίας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις: βουλευτές και ακτιβιστές χαρακτήρισαν τα σχόλιά της «προσβολή» προς τις φεμινίστριες και τα θύματα βίας. Η φεμινιστική οργάνωση NousToutes υιοθέτησε το hashtag #salesconnes («βρωμιάρες»), ενώ πολλές προσωπικότητες, όπως η ηθοποιός Τζουντίθ Γκοντρές, ανήρτησαν τη φράση στα social media, εκφράζοντας έτσι την αλληλεγγύη της στις διαδηλώτριες.

Η εκπρόσωπος Τύπου της γαλλικής κυβέρνησης Μοντ Μπρεζέν υπερασπίστηκε την 72χρονη Πρώτη Κυρία της Γαλλίας.

Μιλώντας στο στο France 2 είπε «Αφήστε τη Μπριζίτ Μακρόν ήσυχη» και πρόσθεσε ότι αυτό που ήταν «εξαιρετικά σοβαρό» ήταν ότι οι διαδηλώτριες προσπάθησαν να διακόψουν την παράσταση ενός «ατόμου που είχε απαλλαγεί από όλες τις κατηγορίες».

Εκπρόσωπος της Μακρόν πρόσθεσε ότι η Πρώτη Κυρία δεν εγκρίνει τις ριζοσπαστικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν κατά του Αμπιτάν.

Το σκάνδαλο έρχεται ενώ σε δίκη στο Παρίσι κατηγορούνται επτά άτομα για διαδικτυακή παρενόχληση της Μπριζίτ Μακρόν οι οποίοι ισχυρίστηκαν ψευδώς ότι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας γεννήθηκε άνδρας. Η δίκη αναμένεται να ολοκληρωθεί τον επόμενο χρόνο.

