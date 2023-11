Τουλάχιστον 111 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 16 παιδιών, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 700.000 αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας από τις τεράστιες πλημμύρες που προκάλεσαν τις τελευταίες εβδομάδες καταρρακτώδεις βροχές σε χώρες της Αφρικής, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η μη κυβερνητική οργάνωση Save the Children.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο επέτεινε τις κατακρημνίσεις της περιόδου των βροχών στην περιοχή, πλήττοντας κυρίως τη Σομαλία, αλλά και την Αιθιοπία και την Κένυα, όπου έχασαν τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι και προκλήθηκαν τεράστιες καταστροφές από τις πλημμύρες.

«Οι ασταμάτητες βροχοπτώσεις σε βόρειες κομητείες της Κένυας και στην πρωτεύουσα Ναϊρόμπι προκάλεσαν γενικευμένες πλημμύρες, εκτοπίζοντας κατά εκτιμήσεις 36.000 ανθρώπους και στοιχίζοντας τη ζωή σε 46 από την έναρξη της περιόδου των βροχών, που δεν έχει κλείσει ούτε μήνα», τόνισε σε ανακοίνωσή της η βρετανική ΜΚΟ, προσθέτοντας πως άλλες 32 ζωές χάθηκαν στη Σομαλία και 33 στην Αιθιοπία.

Η Save the Children («Σώστε τα παιδιά») κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να συμβάλει να αντιμετωπιστούν «οι μαζικοί εκτοπισμοί» στα τρία κράτη.

Το Κέρας της Αφρικής συγκαταλέγεται στις περιοχές του κόσμου που χαρακτηρίζονται πιο ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή και υφίσταται αλλεπάλληλα πλήγματα από ακραία καιρικά φαινόμενα η συχνότητα και η ένταση των οποίων επιδεινώνονται.

Hundreds of thousands of people in East Africa are fleeing their homes to escape deadly floods that have swept across the region.



At least 29 Somalians have died and 300,000 are now displaced. At least 1.6 people could be affected by the floods, according to @UNOCHA. pic.twitter.com/sN29Z4BtJa