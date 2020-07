Το πρώτο Αδδάν, δηλαδή το κάλεσμα σε προσευχή των μουσουλμάνων, διαβάστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Αγιά Σοφιά η οποία μετατρέπεται σε τζαμί σύμφωνα με την απόφαση του τουρκικού ΣτΕ.

Μια απόφαση που λίγο αργότερα επικύρωσε και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με διάταγμα. Ο μουεζίνης κάλεσε τους πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί έξω από την Αγιά Σοφιά, μετά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου σε προσευχή.

ISTANBUL – The call to prayer (ezan) resounds from the #HagiaSophia. pic.twitter.com/myS4zjkDML — Ali Özkök (@Ozkok_A) July 10, 2020

First Adhan called out from #HagiaSophia

Alhamdulillah pic.twitter.com/DEKqtZMD4m — Muhammad Saloojee (@msaloojee1) July 10, 2020

The call to prayer once again from the #HagiaSophia.

Allahu akbar😭#HagiaSophiaMosque pic.twitter.com/PFhsQYIB6K — Hanad Ibrahim 艾安思 (@Hanadhoodhe123) July 10, 2020

Αγιά Σοφιά: Και επίσημα τζαμί! Το διάταγμα με την υπογραφή Ερντογάν

Ελάχιστα λεπτά είχαν περάσει από την στιγμή που ανακοινώθηκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας της Τουρκίας με την οποία ακύρωνε το κυβερνητικό διάταγμα του 1934, με το οποίο είχε μετατραπεί σε μουσείο η Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έβαλε την υπογραφή του σε ένα νέο διάταγμα με το οποίο η Αγιά Σοφιά γίνεται τζαμί.

Το διάταγμα το ανέβασε και στο twitter και το συνόδευε με την εξής φράση: «Με τις καλύτερες ευχές μου».

«Αποφασίστηκε ότι η Αγία Σοφία θα τεθεί υπό την εποπτεία της Ντιγιανέτ (Αρχή Θρησκευτικών Υποθέσεων) και θα ξανανοίξει για προσευχή», αναφέρει το διάταγμα που υπέγραψε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Νωρίτερα, το τουρκικό Συμβούλιο της Επικρατείας, το κορυφαίο διοικητικό δικαστήριο της Τουρκίας, ανακοίνωσε ότι ακύρωσε το κυβερνητικό διάταγμα του 1934, με το οποίο μετατράπηκε σε μουσείο η Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, αποφασίζοντας ότι είναι παράνομο και ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη μετατροπή του μνημείου σε τζαμί, παρά τις διεθνείς προειδοποιήσεις εναντίον μιας τέτοιας ενέργειας.