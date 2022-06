Ποιος είδε τον Έντι Ράμα και δεν τον… φοβήθηκε! Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας επιτέθηκε στη Βουλγαρία που βάζει εμπόδια στην ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στην Ε.Ε. και κατά συνέπεια και στην Αλβανία!

Το tweet που ανέβασε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, ποζάροντας χαμογελαστός μαζί με τον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας Ντίμιταρ Κοβασέφσκι, ήταν στο ίδιο μήκος με τις δηλώσεις του όταν έφτασε στη Σύνοδο Ε.Ε. – Δυτικών Βαλκανίων στις Βρυξέλλες: οργισμένο κατά της Βουλγαρίας! Ο Έντι Ράμα μίλησε για παρωδία.

«Περιμένεις ακόμα τον Γκοντό; Όχι, είμαστε συνηθισμένοι σε αυτή την παρωδία και δεσμευόμαστε περισσότερο από ποτέ να προωθήσουμε τον εκσυγχρονισμό των χωρών μας και της περιοχής μας με αταλάντευτο ευρωπαϊκό πνεύμα» έγραψε ο Έντι Ράμα.

Still waiting for Godot? No, we are used to this charade and we are more then ever committed to push forward our countries and our region modernization with unwavering European spirit🇦🇱🤝🇲🇰 pic.twitter.com/bmxXK8WXbc