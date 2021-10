Σεισμός έγινε αισθητή στο Κάιρο και σε άλλες πόλεις της Αιγύπτου σήμερα Τρίτη (19.10.2021) στις 08:35 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το Reuters και καταχωρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Αλεξάνδρεια στα παράλια της Μεσογείου και το Ασιούτ στην Άνω Αίγυπτο είναι μεταξύ των πόλεων, κάτοικοι των οποίων αναφέρουν πως τα σπίτια τους και κτίρια ταρακουνήθηκαν από το σεισμό. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες από τις αρχές για θύματα.

Σύμφωνα με χρήστες του Twitter, ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Καρπάθου έγινε αισθητός σε Κύπρο, Αίγυπτο και Ισραήλ.

Egyptian authorities report an earthquake in the Eastern Mediterranean with a magnitude exceeding 6, Reuters reports. #EasternMediterranean #Egypt https://t.co/03bNDesbBE pic.twitter.com/BSg9sEJG0b — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 19, 2021

so there was an earthquake in the Mediterranean that's felt in Egypt, Palestine, Turkey, Greece and Italy? I hope everyone's safe!! — spooky saf (@Saffiinaz) October 19, 2021

A magnitude 6.0 #earthquake was reported southeast of Karpathos, Greece, according to the USGS, and was felt in Israel, Lebanon and Egypt: https://t.co/oWrg8kBnji pic.twitter.com/bCDuUGCFO2 — Breaking Weather by AccuWeather (@breakingweather) October 19, 2021

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ