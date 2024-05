Αίγυπτος: Τουλάχιστον 10 νεκροί από πτώση λεωφορείου στον ποταμό Νείλο

Ένα μίνι λεωφορείο έπεσε μέσα στον ποταμό Νείλο στην Αίγυπτο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 10 άτομα μετά την πτώση.

Το μοιραίο λεωφορείο μετέφερε εργάτες, όταν έπεσε στα νερά του Νείλου, βορειοδυτικά του Καΐρου στην Αίγυπτο, σήμερα (21.05.2024). Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 10, όμως ακόμη γίνονται έρευνες για περισσότερους.

«Ο αριθμός των νεκρών είναι δέκα και ενδέχεται να αυξηθεί», είπε ένας εκπρόσωπος του αιγυπτιακού υπουργείου Υγείας, Χοσάμ Αμπντελγκάφαρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το λεωφορείο έπεσε από ένα φέρι που διέσχιζε τον ποταμό αφού ο οδηγός του λεωφορείου είχε αφήσει κατεβασμένο το χειρόφρενο του οχήματος.

«Ένα minibus με 20 επιβάτες μέσα έπεσε στον Νείλο», έγραψε μία ενημερωτική σελίδα στο X δείχνοντας βίντεο από το σημείο που έβγαζαν το όχημα με γερανό από τον ποταμό.

