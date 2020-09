Ελπίδες για την αντιμετώπιση του Covid – 19 “γεννά” νέα έρευνα στη Βρετανία. Ο λόγος για ένα οικονομικό και ευρέως διαθέσιμο στεροειδές, το οποίο μπορεί να μειώσει αισθητά τη θνησιμότητα στους σοβαρά ασθενείς από τη νόσο.

Ειδικότερα, πρόκειται για υδροκορτιζόνη, ένα αντιφλεγμονώδες φάρμακο, το οποίο θα μπορούσε να σώσει 1 στους 12 ασθενείς και η χρήση του θα συστήνεται στους ασθενείς Εθνικού Συστήματος Υγείας της Βρετανίας.

Είναι το δεύτερο φάρμακο μετά τη δεξαμεθαζόνη που μειώνει τα ποσοστά θνησιμότητας σε ασθενείς με κορονοϊό βαριάς μορφής.

