Ακτιβίστριες για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ζώων γνωστοποίησαν ότι έκλεψαν τρία αρνιά από το κτήμα Σάντριγχαμ του βασιλιά Καρόλου στο Νόρφολκ.

Εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η οργάνωση Animal Rising δείχνουν τρεις γυναίκες, που φορούν ροζ μπλουζάκια με το σήμα της οργάνωσης αυτής, να περπατούν μέσα σε χωράφι γεμάτο πρόβατα και να φορτώνουν αρνιά σε ένα όχημα.

Η Animal Rising ανέφερε ότι οι γυναίκες πήραν τα τρία αρνιά από τη φάρμα Άμπλετον γύρω στις 20:00 χθες Τετάρτη.

Η οργάνωση υποστήριξε ότι τα αρνιά προορίζονταν για σφαγή.

Παράλληλα τόνισε ότι οι γυναίκες αυτές παραδόθηκαν στην αστυνομία, στο Μπέρκσαϊρ στις 8 σήμερα το πρωί, κρατώντας ένα πανό που έγραφε: «Έσωσα τα αρνιά του Βασιλιά» και «Με αυτόν τον τρόπο αγαπάμε τα ζώα».

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι τρεις γυναίκες, ηλικίας 20-30 ετών, προσήλθαν οικειοθελώς σε αστυνομικό τμήμα στο Σλάου και συνελήφθησαν ως ύποπτες για κλοπή.

As a nation of animal lovers, how can we justify harming gentle babies? Actions like this are often laced with both joy and grief. We are celebrating newfound freedom while grieving for the hundreds of lives left behind.

