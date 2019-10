Αλ Μπαγκντάντι: Οι τελευταίες στιγμές του αρχηγού του ISIS – Video

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είπε χαρακτηριστικά πως ο Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι πέθανε “σαν σκυλί” και “σαν δείλος”. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας) της Κυριακής (27.10.2019), παρακολούθησε όλη την αμερικανική επιχείρηση στο Ιντλίμπ, στη Συρία και είδε τον αρχηγό του ISIS, τρομαγμένο.

«Ήταν ύψιστος στόχος των ΗΠΑ το να τον πιάσουμε και να τον σκοτώσουμε. Ο φονιάς, που προσπαθούσε τόσο σκληρά να εκφοβίσει άλλους, πέρασε τις τελευταίες στιγμές του στον απόλυτο φόβο, πανικό και τρόμο, τρομοκρατημένος από τις αμερικανικές δυνάμεις που έρχονταν εναντίον του», δήλωσε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

«Τον βρήκαν σε ένα τούνελ, όπου έκλαιγε και φώναζε. Έφτασε στο τέλος του τούνελ ενώ τα σκυλιά μας τον κυνηγούσαν. Πυροδότησε το γιλέκο του και σκοτώθηκε ο ίδιος και τα τρία παιδιά του. Το πτώμα του διαμελίσθηκε από τις εκρήξεις. Το τούνελ κατέρρευσε πάνω του», τόνισε ο Τραμπ.

President @realDonaldTrump : "Last night was a great night for the United States and for the world." pic.twitter.com/ficUJMmgsK

Στις πρώτες εικόνες που προβλήθηκαν στην κρατική τηλεόραση του Ιράκ από την αμερικανική επιδρομή στη Συρία με στόχο τον αλ Μπαγκντάντι, φαίνονται ένας κρατήρας στο έδαφος, πιθανόν αποτέλεσμα της επιχείρησης, και ματωμένα και σκισμένα ρούχα.

#BREAKING : #ISIL 's leader, Abubakr al-Baghdadi is killed in #Barisha , Northern #Idlib .It is possible that #Turkey gave info on his hideout in exchange for reducing tensions with #US over military operation in NE #Syria . #US Military sources believe that Turkey was protecting him! pic.twitter.com/HwFRBHugr0

Leader of terror group #Daesh , or #ISIS , was allegedly killed in US raid, according to reports https://t.co/zM5s37PwPo pic.twitter.com/u2B0hMlsd0

Επίσης μετέδωσε νυχτερινές εικόνες από μία έκρηξη.

#UPDATE : Video footage of operation in which it is believed that ISIS terrorist Abu Bakr Al-Baghdadi is killed. pic.twitter.com/mFm4H6lrtN

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε ότι Αμερικανοί κομάντος έπεσαν από ελικόπτερα στην επαρχία Ιντλίμπ της βορειοδυτικής Συρίας για να εξαπολύσουν επίθεση εναντίον τζιχαντιστών.

“Η επιχείρηση είχε στόχο υψηλόβαθμα στελέχη του ΙΚ”, εξήγησε το Παρατηρητήριο, κάνοντας λόγο για επιδρομή των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων κοντά στο χωριό Μπαρίσα στην επαρχία Ιντλίμπ.

Λίγο νωρίτερα η μη κυβερνητική οργάνωση είχε επισημάνει ότι οκτώ ελικόπτερα στοχοθέτησαν μετά τα μεσάνυκτα του Σαββάτου προς Κυριακή ένα σπίτι και ένα όχημα στα περίχωρα του χωριού Μπαρίσα, μια περιοχή όπου βρίσκονταν “ομάδες που υποστήριζαν το ΙΚ”.

“Τα πυρά είχαν στόχο ένα σπίτι και ένα όχημα στα περίχωρα του χωριού Μπαρίσα, όπου βρίσκονταν ομάδες που υποστήριζαν το ΙΚ”, επεσήμανε ο διευθυντής του Παρατηρητηρίου Ράμι Άμπντελ Ραχμάν.

Σύμφωνα με τον Άμπντελ Ράχμαν, την επιχείρηση διεξήγαγαν “πιθανόν” ελικόπτερα του διεθνούς συνασπισμού εναντίον των τζιχαντιστών, τον οποίο έχουν δημιουργήσει οι ΗΠΑ για να αντιμετωπίσουν το ΙΚ στη Συρία και το Ιράκ.

Το Παρατηρητήριο διευκρίνισε ότι εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της επιδρομής αυτής που διήρκησε δύο ώρες, ανάμεσά τους δύο γυναίκες και τουλάχιστον ένα παιδί.

Το σπίτι που πιστεύεται ότι ήταν ο βασικός στόχος δέχθηκε πυρά από αέρος προτού μέλη των ειδικών δυνάμεων του αμερικανικού στρατού κατέβουν από ελικόπτερα και εμπλακούν σε μάχες στο έδαφος, εξήγησε η ίδια πηγή.

“Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice.” – @realDonaldTrump pic.twitter.com/AcTj60IwXk

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως η Ρωσία άνοιξε τον εναέριο χώρο της για την αμερικανική επιδρομή και οι Κούρδοι σύμμαχοι έδωσαν μερικές πληροφορίες που βοήθησαν. Ο ίδιος πρόσθεσε πως, μαζί με τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς και άλλους, παρακολούθησε την επιχείρηση να εκτυλίσσεται σε πραγματικό χρόνο χάρη στις κάμερες που έφεραν τα μέλη των ειδικών δυνάμεων.

«Ήταν σαν να βλέπουμε μια ταινία», είπε. Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη πως η επιδρομή δεν αλλάζει την απόφασή του να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη Συρία.

#ENDEGO #NEW: Pres. Trump says he watched raid that killed ISIS leader with Vice Pres. Pence and others in the Situation Room.

"We watched it so clearly…as though you were watching a movie." Watch pic.twitter.com/r0xVRmFNqp

