Τραμπ: Νεκρός ο αρχηγός του ISIS, αλ Μπαγκντάντι

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε σε επίσημες δηλώσεις του πως ο ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι σκοτώθηκε.

“Ήταν ύψιστος στόχος των ΗΠΑ το να τον πιάσουμε και να τον σκοτώσουμε. Τον βρήκαν σε ένα τούνελ, όπου έκλαιγε και φώναζε. Πυροβολήθηκε από τους Αμερικανούς άνδρες. Φορούσε γιλέκο με εκρηκτικά, το οποίο πυροδότησε και σκοτώθηκε ο ίδιος και τα ανήλικα παιδιά του”, δήλωσε ο Τραμπ.

“Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ ήταν υπέροχο. Στόχος των ΗΠΑ ήταν να τον πιάσουν κι όχι να τον σκοτώσουν, αφού μαζί του ήταν και τα ανήλικα παιδιά του”, σημείωσε, προσθέτοντας πως δεν χάθηκαν ανθρώπινες ζωές από το προσωπικό των ΗΠΑ.

Live οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Ένας κρατήρας στο έδαφος, πιθανόν αποτέλεσμα της επιχείρησης, και ματωμένα και σκισμένα ρούχα, είναι οι πρώτες εικόνες που προβλήθηκαν στην κρατική τηλεόραση του Ιράκ από την αμερικανική επιδρομή στη Συρία με στόχο τον αρχηγό του ISIS, Αμπού Μπακρ αλ Μπανγκντάντι. Επίσης μετέδωσε νυκτερινές εικόνες από μία έκρηξη.

#BREAKING: #ISIL's leader, Abubakr al-Baghdadi is killed in #Barisha, Northern #Idlib.It is possible that #Turkey gave info on his hideout in exchange for reducing tensions with #US over military operation in NE #Syria. #US Military sources believe that Turkey was protecting him! pic.twitter.com/HwFRBHugr0

