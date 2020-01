Αλαλούμ στις ΗΠΑ: Νεοσύλλεκτοι παίρνουν “φύλλο πορείας” μέσω sms για… Ιράν!

“Ο Αμερικανικός στρατός δεν στρατολογεί νέους Αμερικανούς και σίγουρα δεν το κάνει με μήνυμα κειμένου sms”. Αυτό δηλώνουν αξιωματικοί του Στρατού των ΗΠΑ, μετά από μια “πλημμύρα” ψευδών μηνυμάτων τα οποία σκόρπισαν πανικό στους νεαρούς Αμερικανούς που έντρομοι κατέκλυσαν με τηλεφωνήματα και ηλεκτρονικά μηνύματα τα κέντρα κατάταξης.

Τι έχει συμβεί; Όπως αναφέρει -σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters- η Διοίκηση Στρατολογίας του Αμερικανικού Στρατού, έλαβε γνώση πως ψευδή μηνύματα απεστάλησαν σε χιλιάδες νεαρούς Αμερικανούς σε όλη τη χώρα, τα οποία τους καλούν να παρουσιαστούν στην πλησιέστερη μονάδα, για να αναχωρήσουν από τις ΗΠΑ για το… Ιράν!

Μάλιστα σε ένα από τα μηνύματα που απεστάλησαν αναφέρεται πως αν ο αποδέκτης του αρνηθεί να παρουσιαστεί, κινδυνεύει με πρόστιμο και ποινή φυλάκισης.

Τα μηνύματα αυτά άρχισαν να φτάνουν στους νεαρούς Αμερικανούς λίγες μέρες μετά την εντολή του Ντόναλντ Τραμπ για τον φόνο του Στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, που αύξησε τους φόβους για μια νέα σύγκρουση στην Μέση Ανατολή. Υπενθυμίζεται δε πως επίσης πριν λίγες ημέρες οι ΗΠΑ έστειλαν 3.000 στρατιώτες στην Μέση Ανατολή.

Hoax texts caused panic among young Americans who believed the U.S. Army was forcefully drafting them for 'immediate departure to Iran' https://t.co/8u2TTYbYcC pic.twitter.com/Mbtd22V51Y

— Reuters (@Reuters) January 8, 2020