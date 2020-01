Ιράν: Σκότωσα τον Σουλεϊμανί για να σταματήσω και όχι να ξεκινήσω τον πόλεμο είπε Τραμπ

Στην πρώτη του επίσημη ανακοίνωση προσχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τον θάνατο του Κασέμ Σουλεϊμανι που έχει ανάψει το σπίρτο που μπορεί να τινάξει στον αέρα τη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος Τραμπ υπεραμύνθηκε της απόφασής του αυτής και μάλιστα δεν δίστασε να δηλώσει ενώπιον δημοσιογράφων πως «σκότωσα τον Κασέμ Σουλεϊμανί για να σταματήσω και όχι να ξεκινήσω τον πόλεμο»!

Στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε απαντώντας στην απειλές του Ιράν πως : «θα βρούμε τους εχθρούς της Αμερικής και θα τους εξοντώσουμε…Ο Σουλεϊμανί είχε πάθος με το θάνατο αθώων ανθρώπων. Οι επιθέσεις του επηρέασαν κόσμο μέχρι το Νέο Δελχί και το Λονδίνο. Επωφελούμαστε τώρα που γνωρίζουμε ότι η τρομοκρατική δράση του έλαβε τέλος. Δεν ξεκινάμε πόλεμο».

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί ο πλανήτης τα όσα διαδραματίζονται το τελευταίο 24ωρο ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν με αφορμή τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί.

Το Ιράν απειλεί πως δεν θα αφήσει αναπάντητη την δολοφονία αυτή και η έτσι και αλλιώς προβληματική σχέση με τις ΗΠΑ κρίνεται σε ένα λεπτή κλωστή, που άμα σπάσει θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες για όλο τον κόσμο.

Ο αντικαταστάτης του Κασέμ Σουλεϊμανί είναι ο ο ταξίαρχος Εσμαΐλ Καανί, ο οποίος με το καλημέρα έδειξε τις προθέσεις του και στις πρώτες του δηλώσεις ούτε λίγο ούτε πολύ είπε πως περιμένει να δει «πολλά πτώματα Αμερικανών» στη Μέση Ανατολή. Από την άλλη ο πνευματικός ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ σε δήλωσή του ανέφερε χαρακτηριστικά «μετά το μαρτύριο του ένδοξου στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, διορίζω τον ταξίαρχο Εσμαΐλ Καανί διοικητή της Δύναμης Κουντς», ενώ πρόσθεσε ότι το πρόγραμμα της Δύναμης Κουντς «θα μείνει όπως ακριβώς ήταν επί του προκατόχου του».

Νομικά μέτρα σε διεθνές επίπεδο θα πάρει η Τεχεράνη ώστε να θέσεις προ των ευθυνών τους τις ΗΠΑ για τη δολοφονία του στρατηγού Σουλεϊμάνι, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ.

«Είναι ξεκάθαρα μια τρομοκρατική ενέργεια…το Ιράν θα λάβει μια σειρά νομικών μέτρων σε διεθνές επίπεδο για να λογοδοτήσει η Αμερική για τη δολοφονία του Σουλεϊμάνι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Τεχεράνη θα εκδικηθεί τον θάνατο του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί «τη σωστή στιγμή και στο σωστό μέρος», προειδοποίησε το Ανώτατο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν μάλιστα χαρακτηρίζει αυτή την αμερικανική επίθεση ως «το χειρότερο λάθος της Ουάσινγκτον» στην περιοχή.

«Το καθεστώς των ΗΠΑ θα είναι υπεύθυνο για τις συνέπειες αυτού του εγκληματικού τυχοδιωκτισμού. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη στρατηγική γκάφα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή της Δυτικής Ασίας και η Αμερική δεν θα γλιτώσει εύκολα από τις συνέπειές της», πρόσθεσε.

«Η Αμερική πρέπει να ξέρει ότι η εγκληματική επίθεσή της εναντίον του στρατηγού Σουλεϊμανί ήταν το σοβαρότερο λάθος της χώρας (…) Αυτοί οι εγκληματίες θα υποστούν τη σκληρή εκδίκηση (…) στο σωστό μέρος και τη σωστή στιγμή» αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Το Ιράν κάλεσε, για δεύτερη φορά σήμερα, τον Ελβετό διπλωμάτη που εκπροσωπεί τα αμερικανικά συμφέροντα στην Τεχεράνη για να του επιδώσει την απάντηση της Τεχεράνης σε μια διπλωματική νότα των ΗΠΑ, μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ώρες μετά την παράδοση από τον Ελβετό απεσταλμένο του μηνύματος της Ουάσινγκτον για το θάνατο του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, σε επιδρομή των ΗΠΑ στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

Ο Ελβετός διπλωμάτης κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών για να παραλάβει την «αρμόζουσα» απάντηση της Τεχεράνης, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Αμπάς Μουσαβί στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, χωρίς να επεκταθεί σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Ιράκ και ΗΠΑ δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις από το 1979.

Το φως της δημοσιότητας έχει δει ένα βίντεο το οποίο φέρεται να δείχνει τη στιγμή που ο πύραυλος ανατινάζει το αμάξι του Σουλεϊμάνι στο Ιράν.Πάντως μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια επίσημη επιβεβαίωση πως είναι αυθεντικό τόσο από το Ιράν όσο και από τις ΗΠΑ, όμως αναπαράγεται από τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία σε όλο τον κόσμο.

