Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς αστυνομικοί στην Αλάσκα δέχθηκαν μια κλήση για ένα εγκαταλελειμμένο μωρό στο Φέρμπανκς. Το παιδάκι το είχε εντοπίσει μια κάτοικος της περιοχής κοντά στο σπίτι και η μητέρα του το είχε εγκαταλείψει τυλιγμένο σε κουβέρτες μέσα σε ένα κουτί μαζί με ένα σημείωμα.

Η γυναίκα που βρήκε το μωρό ανάρτησε στα social media ένα βίντεο με το σημείωμα, στο οποίο η μητέρα του εξηγούσε στους λόγους για τους επέλεξε να το εγκαταλείψει. «Σας παρακαλώ βοηθήστε με», έλεγε στην αρχή το σημείωμα που βρισκόταν δίπλα στο βρέφος.

«Γεννήθηκα σήμερα 31 Δεκεμβρίου 2021 στις 06:00 το πρωί. Γεννήθηκα 12 εβδομάδες πρόωρος. Η μητέρα μου ήταν έγκυος 28 εβδομάδων όταν με γέννησε. Οι γονείς μου και οι παππούδες μου δεν έχουν φαγητό ή χρήματα να με μεγαλώσουν. ΠΟΤΕ δεν ήθελαν να το κάνουν αυτό σε εμένα», αναφέρεται επίσης στο γράμμα.

«Η μητέρα μου είναι τόσο λυπημένη που το κάνει αυτό. Σας παρακαλώ πάρτε με και βρείτε μου μια οικογένεια που θα με αγαπά. Οι γονείς μου εκλιπαρούν όποιον με βρει. Το όνομά μου είναι Teshawn».

Το μωρό, όπως αναφέρει η New York Post, μεταφέρθηκε σε ένα τοπικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε πως δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας, σύμφωνα με τις αρχές.

