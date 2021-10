Συντετριμμένος δηλώνει ο αδελφός του Άλεκ Μπάλντουιν, Στίβεν, για το τραγικό περιστατικό στο οποίο ενεπλάκη ο ηθοποιός στα γυρίσματα της ταινίας «Rust», καθώς πυροβόλησε και σκότωσε τη διευθύντρια φωτογραφίας, Χαλίνα Χάτσινς, ενώ τραυμάτισε και τον σκηνοθέτη Τζοέλ Σούζα, νομίζοντας ότι το όπλο που χρησιμοποιούσε είναι ψεύτικο.

«Ζητώ τις προσευχές σας απόψε, φίλοι. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορούν να ειπωθούν πέρα από αυτό από το να προσευχηθείτε για όλους όσοι εμπλέκονται σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Ευχαριστώ», έγραψε ο αδελφός του Άλεκ Μπάλντουιν, Στίβεν.

Το τραγικό περιστατικό έγινε την Πέμπτη (21.10.2021, ξημερώματα Παρασκευής ώρα Ελλάδας) όταν κατά τη διάρκεια είτε σκηνής που γυριζόταν είτε πρόβας, ο Άλεκ Μπάλντουιν πυροβόλησε με όπλο που κρατούσε για τις ανάγκες του ρόλου του και τραυμάτισε θανάσιμα την 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας, Χαλίνα Χάτσινς, ενώ τραυματίας είναι και ο 48χρονος σκηνοθέτης Τζόελ Σούζα.

BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened?

Pics: Jim Weber ⁦@thenewmexican⁩ pic.twitter.com/xrvcheLaCK