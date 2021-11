Μια άλλη διάσταση στα πράγματα δίνει ανάρτηση εργαζόμενης στην ταινία «Rust», όπου κατά την διάρκεια των γυρισμάτων βρήκε τραγικό θάνατο η Χαλίνα Χάτσινς. Το post αναδημοσίευσε ο Άλεκ Μπάλντουιν, ο ηθοποιός που πυροβόλησε την 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας με όπλο – ρέπλικα που υποτίθεται πως είχε άσφαιρα.

«Κουράστηκα από αυτό το αφήγημα» αναφέρει σε ανάρτησή στα social media η Terese Magpale Davis, ενδυματολόγος στην ταινία «Rust». «Δούλευα σε αυτή την ταινία. Το αφήγημα για επικίνδυνες συνθήκες, την καταπόνηση και τις χαοτικές εικόνες στα γυρίσματα, σκιαγραφούν μια κατάφωρα ψευδή εικόνα και είναι μ******ς», προσθέτει.

Μετά το σοκαριστικό δυστύχημα στο σετ του γουέστερν «Rust» στο Νέο Μεξικό, πολλοί ήταν οι εργαζόμενοι που έκαναν λόγο για ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας και κακές συνθήκες εργασίας με εξοντωτικά ωράρια. Δημοσιεύματα σε αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν επίσης ότι για τους παραπάνω λόγους εργαζόμενοι είχαν αποχωρήσει κατά την διάρκεια των γυρισμάτων.

Στην ανάρτηση της, η ενδυματολόγος στην ταινία «Rust» Terese Magpale Davis αναφέρθηκε και στα ωράρια των γυρισμάτων. «Ποτέ δεν κάναμε γύρισμα πάνω από 12,5 ώρες την ημέρα. Και αυτό έγινε μόνο μια φορά», ανέφερε. «Τις περισσότερες ημέρες δουλεύαμε λιγότερο από 12ωρο. Την ημέρα που σκοτώθηκε η Χαλίνα Χάτσινς είχαμε 11ωρο γύρισμα» προσθέτει.

Το Σαββατοκύριακο πριν το σοκαριστικό δυστύχημα, όπως αναφέρει η ενδυματολόγος, το συνεργείο είχε ρεπό. «Κανείς δεν ήταν τόσο κουρασμένος για να κάνει την δουλειά του», σημειώνει.

Την ανάρτηση της ενδυματολόγου αναδημοσίευσε ο Άλεκ Μπάλντουιν, ο οποίος μετά την τραγωδία δεν έχει προβεί σε κάποια άλλη δήλωση, πέρα από το να εκφράσει τη λύπη του. Με αυτή την αναδημοσίευση είναι η πρώτη φορά, μετά την 21η Οκτωβρίου, που έστω και εμμέσως τοποθετείται για τα όσα έχουν ακουστεί μέχρι σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός ηθοποιός ήταν αυτός που σκότωσε την 42χρονη, αφού πυροβόλησε με όπλο – ρέπλικα που υποτίθεται πως είχε άσφαιρα. Πέραν αυτού όμως ο Άλεκ Μπάλντουιν είναι και συμπαραγωγός στην ταινία «Rust» και έτσι αποκτά ευθύνη και για τις συνθήκες ασφαλείας που επικρατούσαν στα γυρίσματα.

