«Πάγωσε» το Χόλιγουντ – και όχι μόνο – στο άκουσμα της είδησης ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Rust» όπου πρωταγωνιστεί ο Άλεκ Μπάλντουιν μια γυναίκα έχασε τη ζωή της, όταν ο γνωστός ηθοποιός την πυροβόλησε. Το σοκαριστικό περιστατικό, που σημειώθηκε στο Νέο Μεξικό την Πέμπτη (21/10) και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της 42χρονης διευθύντριας φωτογραφίας Halyna Hutchins και τον τραυματισμό του 48χρονου σκηνοθέτη Joel Souza, εγείρουν πολλά ερωτήματα γύρω από τα πρωτόκολλα ασφαλείας που ακολουθούσαν στο σετ του γουέστερν.

Ο Άλεκ Μπάλντουιν πυροβόλησε και σκότωσε κατά λάθος την 42χρονη Halyna Hutchins διευθύντρια φωτογραφίας κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων με όπλο – ρέπλικα που υποτίθεται πως είχε άσφαιρα. Το όπλο όμως περιείχε αληθινές σφαίρες, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες της αστυνομικής έρευνας για το θανατηφόρο περιστατικό.

Η σφαίρα χτύπησε την 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας Halyna Hutchins στο στήθος και τον 48χρονο σκηνοθέτη Joel Souza, o οποίος καθόταν πίσω της, σύμφωνα με την γραπτή έκθεση των Αρχών. Επίσης, ο βοηθός σκηνοθέτη που έδωσε στον Άλεκ Μπόλντουιν το όπλο – όπως αναφέρεται στην έκθεση – δεν γνώριζε ότι αυτό περιείχε πραγματικές σφαίρες.

Η αστυνομία δεν έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης και δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε κανέναν, ενώ μέχρι στιγμής έχουν δοθεί ελάχιστες πληροφορίες για το δυστύχημα. Εκπρόσωπος της παραγωγής της ταινίας, πάντως δήλωσε ότι το θανατηφόρο περιστατικό σχετίζεται με «εκπυρσοκρότηση ενός prop (αντίγραφου) όπλου γεμάτου με άσφαιρα».

Μέλη του σετ μίλησαν σε αμερικανικά ΜΜΕ και περιέγραψαν τις συνθήκες που επικρατούσαν στα γυρίσματα σχετικά με τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Σύμφωνα με τους Los Angeles Times, το συγκεκριμένο όπλο είχαν παρουσιαστεί και άλλες φορές και αυτό είχε εκπυρσοκροτήσει κατά λάθος δύο φορές το Σάββατο και μία φορά την προηγούμενη εβδομάδα. Μάλιστα, έμπειρο μέλος του σετ έκανε λόγο «σοβαρή έλλειψη συναντήσεων ασφαλείας στα γυρίσματα», μιλώντας στους LAT.

UPDATE: A colleague on the set of "Rust" was so alarmed by prop gun misfires that happened earlier in the week, he sent a text message to the unit production manager:



“We’ve now had 3 accidental discharges. This is super unsafe." https://t.co/47h0WFvxjZ — Los Angeles Times (@latimes) October 22, 2021

Δημοσίευμα της Daily Mail αναφέρεται σε μια ηχογράφηση του 911 που έλαβε το TMZ και ακούγεται μια γυναίκα, που αυτοπροσδιορίζεται ως επιβλέπων σεναρίου της ταινίας, να κατηγορεί για το δυστύχημα κάποιον του οποίου το όνομα φυσικά δεν ακούγεται. «Εντάξει, αυτός ο γ… που με φώναξε στο μεσημεριανό γεύμα ρωτώντας για αναθεωρήσεις, αυτός ο μ….», λέει, προφανώς σε κάποιον που βρίσκεται κοντά. «Τον είδες να σκύβει πάνω από το γραφείο μου και να μου φωνάζει; Υποτίθεται ότι ελέγχει τα όπλα. Είναι υπεύθυνος για αυτό που συνέβη», αναφέρει.

911 calls Alec Baldwin crew members made reveal who they think responsible for Halyna Hutchins' death https://t.co/IgQhFOBd3G — Daily Mail Online (@MailOnline) October 23, 2021

Σημειώνεται ότι για το θανατηφόρο περιστατικό, όπως ήταν αναμενόμενο, κλήθηκε για κατάθεση και ο υπεύθυνος των prop, ο οποίος διαχειρίστηκε το όπλο που σκότωσε την 42χρονη στην ταινία του Aλεκ Μπάλντουιν. Δημοσίευμα της New York Post αναφέρει ότι ο εν λόγω εργαζόμενος – του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα – προσελήφθη για να αντικαταστήσει μέλος της ένωσης. Επίσης, ένα συνεργείο συνδικαλισμένων εργαζομένων – σύμφωνα με την NYP – είχε αποχωρήσει από το πλατό της ταινίας στο Bonanza Creek Ranch κοντά στη Σάντα Φε, την Πέμπτη το πρωί λόγω κακών πρωτοκόλλων ασφαλείας, προτού ο 68 ηθοποιός, πυροβολήσει με το όπλο αργότερα εκείνη την ημέρα.

Replacement, non-union worker was in charge of Alec Baldwin's deadly prop gun: source https://t.co/IePrsmLv4z pic.twitter.com/MIOxIu1L5E — New York Post (@nypost) October 22, 2021

«Δεν ήμουν σίγουρη αν ήμουν έτοιμη» έλεγε η υπεύθυνη όπλων

Ότι δεν ήταν σίγουρη αν ήταν έτοιμη για τη δουλειά, είχε δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξή της – σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail – η υπεύθυνη όπλων στην ταινία «Rust». «Παραλίγο να μην πάρω τη δουλειά γιατί δεν ήμουν σίγουρη αν ήμουν έτοιμη», παραδέχτηκε η 24χρονη Hannah Gutierrez-Reed πριν δουλέψει ως υπεύθυνη όπλων στην ταινία «The old way» με πρωταγωνιστή τον Nicolas Cage.

Η 24χρονη μάλιστα δεν είχε διστάσει να παραδεχτεί ότι έχει χρειαστεί την βοήθεια του πατέρα της πάνω στη δουλειά καθώς υπήρξε περιστατικό που δεν γνώριζε πως να το διαχειριστεί. Παρόλα αυτά η νεαρή κοπέλα ανέλαβε την ίδια θέση στα γυρίσματα του «Rust».

Head armourer on Alec Baldwin film expressed doubts she was 'ready' for the job https://t.co/Yzf2z4k49N pic.twitter.com/LKH4zTR0JK — Daily Mail Online (@MailOnline) October 23, 2021

Σε σοκ ο Άλεκ Μπάλντουιν

Μετά την τραγωδία ο Άλεκ Μπάλντουιν έκανε την πρώτη του δήλωση, τονίζοντας πόσο σοκαρισμένος είναι. Ο γνωστός ηθοποιός με δημοσίευση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω το σοκ και τη θλίψη μου για το τραγικό περιστατικό με το θάνατο της Halyna Hutchins, μιας συζύγου, μητέρας και αξιοθαύμαστης συναδέλφου μας. Συνεργάζομαι με τις αρχές στην έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας και είμαι σε επαφή με τον άντρα της, στηρίζοντας τον ίδιο και την οικογένεια της. Πονάει η καρδιά μου για τον άντρα της, τον γιο τους και όλους όσοι γνώριζαν και αγαπούσαν την Halyna» έγραψε ο Άλεκ Μπάλντουιν.

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

Με πληροφορίες από Los Angeles Times και New York Post