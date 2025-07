Νέα αιματοχυσία στη Γάζα: 100 νεκροί από τον νέο βομβαρδισμό του Ισραήλ – «Είδα πτώματα ακρωτηριασμένα και καμένα»

Έναν εφιάλτη χωρίς τέλος ζουν εδώ και 20 μήνες οι Παλαιστίνιοι. Το Ισραήλ βομβάρδισε ξανά τη Γάζα, τη Δευτέρα (30.06.2025) με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 100 άτομα.



Τουλάχιστον 34 από αυτούς έχασαν τη ζωή τους σε Internet café, ανέφεραν πηγές στο νοσοκομείο Σίφα στη Γάζα όπου διακομίστηκαν πολλά θύματα. Δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από τον συγκεκριμένο βομβαρδισμό του στρατού του Ισραήλ.

«Υπάρχει πάντα πολύς κόσμος σε αυτό το κατάστημα, που πουλάει ποτά, έχει χώρους για οικογένειες και πρόσβαση στο διαδίκτυο», εξήγησε ο 26χρονος Άχμεντ αλ Ναϊράμπ, που βρισκόταν σε κοντινή παραλία όταν άκουσε «τεράστια έκρηξη».

Επρόκειτο για «σφαγή», είπε στο AFP.

«Είδα ανθρώπινα μέλη σκορπισμένα παντού, πτώματα ακρωτηριασμένα και καμένα. Η σκηνή σου πάγωνε το αίμα. Άλλοι ούρλιαζαν, άλλοι έκλαιγαν, τραυματίες ζητούσαν βοήθεια, οικογένειες θρηνούσαν τους νεκρούς τους…», αφηγήθηκε.

Το γραφείο Τύπου της Χαμάς ανέφερε πως φωτοειδησεογράφος, ο Ισμαήλ Αμπού Χάταμπ, είναι ανάμεσα στους νεκρούς του συγκεκριμένου ισραηλινού χτυπήματος.

Άλλοι 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν κοντά σε κέντρα διανομής βοήθειας στο μέσο και στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επαληθευτεί ο αριθμός των θυμάτων ενώ ο ισραηλινός στρατός δεν έδωσε στη δημοσιότητα πληροφορίες.

Η Χαμάς καταδίκασε με ανακοίνωσή της τη «μείζονα κλιμάκωση» των αεροπορικών βομβαρδισμών του Ισραήλ που έχουν στο στόχαστρο, κατ’ αυτή, «ανυπεράσπιστους αμάχους».

Οι εκκλήσεις να κηρυχτεί νέα κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, όπου η ανθρωπιστική κατάσταση συνεχίζει να χαρακτηρίζεται κρίσιμη, συνεχίζονται, μετά τη συμφωνία που τέθηκε σε εφαρμογή την 24η Ιουνίου τερματίζοντας τον πόλεμο 12 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.

BREAKING: Israel deliberately targets journalists with an airstrike.



Israel bombed Al-Baqa Café in western Gaza City at the beach, killing at least 21 civilians including journalist Ismail Abu Hatab and injuring Journalist Bayan Abu Sultan.



This cafe is usually used by… pic.twitter.com/ssXNO81LT9