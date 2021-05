Ένα χειρόγραφο γράμμα του Άλμπερτ Αϊνστάιν, το οποίο περιείχε την πιο διάσημη εξίσωση του κόσμου E=mc2, πουλήθηκε σε δημοπρασία στις ΗΠΑ αντί 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, πρόκειται για τιμή τριπλάσια της αναμενόμενης.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους των Αρχείων Αϊνστάιν στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνια και του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ, υπάρχουν μόνο τέσσερις γνωστές επιστολές με το χέρι του διάσημου φυσικού όπου περιέχεται η εμβληματική εξίσωση. Πρώτη φορά, η εξίσωση E=mc2 παρουσιάστηκε σε επιστημονική δημοσίευση το 1905, εξηγώντας την ισοδυναμία της ενέργειας με τη μάζα επί το τετράγωνο της ταχύτητας του φωτός.

