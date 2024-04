Άλογα τρέχουν ανεξέλεγκτα στο κέντρο του Λονδίνου, το ένα αιμόφυρτο

Δύο άλογα εθεάθησαν να τρέχουν γύρω από το κέντρο του Λονδίνου, το ένα από τα οποία φαινόταν αιμόφυρτο.

Σε φωτογραφίες στα social media εικονίζονται δύο άλογα, το ένα λευκό και γεμάτο αίματα και το άλλο μαύρο, να καλπάζουν σε μια λεωφόρο του Λονδίνου, προσπερνώντας ένα σκούτερ και μοιάζοντας κάποια στιγμή να πέφτουν πάνω σ’ ένα ταξί, αφού πέρασαν μια διασταύρωση με κόκκινο.

Τα άλογα, με σέλες και χαλινάρια, εθεάθησαν να τρέχουν στο δρόμο κοντά στο Aldwych το πρωί της Τετάρτης (24.04.2024)

Το Skynews αναφέρει ότι τα άλογα ανήκουν στο ιππικό του Βασιλικού Οίκου.

Τα άλογα φαίνεται πως ξέφυγαν από τους αναβάτες τους και άρχισαν να τρέχουν στο κέντρο του Λονδίνου, το ένα από τα οποία στις εικόνες φαίνεται να αιμόφυρτο.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι με τις πληροφορίες να είναι συγκεχυμένες, για το αν πρόκειται μόνο για τους αναβάτες των αλόγων ή και για επιβαίνοντες σε διερχόμενα οχήματα, πάνω στα οποία έπεσαν τα ζώα.

Εκπρόσωπος του στρατού είπε ότι τα άλογα χάθηκαν κατά τη διάρκεια άσκησης ρουτίνας και πλέον έχουν επιστρέψει στο στρατόπεδο και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα.

«Γύρω στις 8.40 π.μ., μας κάλεσαν για άλογα που είχαν χαθεί και ταξίδευαν μέσα στην πόλη», ανέφερε σε μια δήλωση.

📸 Pictured: Blood-covered Household Cavalry horses run loose through central London.



A serviceman was also injured near Buckingham Palace as police and medics cordon off the area.



Find out more: https://t.co/UCzOfducms pic.twitter.com/PbewEnK7GU