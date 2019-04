Αλβανία: 10 εκατομμύρια ευρώ από την ληστεία στο αεροσκάφος με έναν νεκρό!

Σκηνές βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία αστυνομικού περιεχομένου εκτυλίχθηκαν σήμερα στο αεροδρόμιο των Τιράνων, στην Αλβανία,όπου ένοπλοι άρπαξαν δέκα εκατομμύρια ευρώ την ώρα που υπάλληλοι τα φόρτωναν σε αεροσκάφος!

Οι πέντε ληστές οπλισμένοι με καλάσνικωφ και χειροβομβίδες πέρασαν στην πίστα του αεροδρομίου επιβαίνοντας σε κλειστό ημιφορτηγό και ακινητοποίησαν τους υπαλλήλους που εκείνη την ώρα φόρτωναν τους σάκους με τα χρήματα σε αεροπλάνο που είχε προορισμό την Βιέννη.

Υπό την απειλή των όπλων άρπαξαν τους σάκους με τα χρήματα, τους φόρτωσαν στο βαν και διέφυγαν.

Ένας πυροσβέστης που τους αντιλήφθηκε ειδοποίησε την αστυνομία που τους καταδίωξε και σε ανταλλαγή πυροβολισμών σκοτώθηκε ένας από τους ληστές.

Οι υπόλοιποι εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο σε κάποιο σημείο της διαδρομής και διέφυγαν με άλλο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αλβανικά ΜΜΕ τα χρήματα ανήκαν σε ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία και είχαν μεταφερθεί με οχτώ οχήματα στο αεροδρόμιο.

Είναι η τρίτη φορά τα τρία τελευταία χρόνια που ληστεύονται χρηματαποστολές στο αεροδρόμιο των Τιράνων.

Τον Ιούνιο του 2016 τρία άτομα είχαν εισβάλει στο αεροδρόμιο και αφαίρεσαν από όχημα χρηματαποστολής που επρόκειτο να μεταφορτώσει σε αεροπλάνο σάκους που περιείχαν 1.000.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα . Τον Φεβρουάριο του 2017 ένοπλοι είχαν ακινητοποιήσει όχημα χρηματαποστολής λίγο έξω από το αεροδρόμιο και είχαν αφαίρεσαν 3.500.000 ευρώ.

