Αλβανία: Την παραίτηση Ράμα ζήτησαν διαδηλωτές – Πέταξαν μολότοφ και πέτρες έξω από το γραφείο του

Για διαφθορά κατηγορούν τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Εντι Ράμα και χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Τρίτης έξω από τα γραφεία της κυβέρνησης ζητώντας την παραίτησή του

Για πάνω από δύο ώρες οι διαδηλωτές που υποστηρίζουν τον κόμμα του Σαλί Μπερίσα βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό «πολιορκούσαν» τα γραφεία της αλβανικής κυβέρνησης.

Οι διαδηλωτές πέταξαν βόμβες μολότοφ, πέτρες και καπνογόνα προς το κυβερνητικό κτίριο που φυλάσσεται από μεγάλο αστυνομικό κλοιό, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί ή σημαντικές ζημιές.

«Μέσα από αυτή τη συνάντηση θέλουμε να δείξουμε στον Έντι Ράμα ότι η αντιπολίτευση είναι ενωμένη» με στόχο να τον «ανατρέψουμε», ήταν τα λόγια του βουλευτή Φλαμούρ Νόκα, και Γενικού Γραμματέα του Δημοκρατικού Κόμματος.

#Opposition protesters hurl petrol bombs at #Albania government building #Tirana #protest The main opposition Democratic Party accuses #Rama of nepotism and corruption which it says are prompting many young people to emigrate for a better life in western Europe. pic.twitter.com/KhvuD1OVfN