Βίντεο από το ελληνόκτητο πλοίο αμέσως μετά την επίθεση των Χούθι την Κυριακή

Βίντεο από το εσωτερικό στο ελληνόκτητο πλοίο Magic Seas, αμέσως μετά την επίθεση που δέχθηκε από τους Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα την Κυριακή (07/07/2025).

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι το ελληνόκτητο εμπορικό πλοίο Magic Seas που χτύπησαν την Κυριακή, βυθίστηκε σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Στο βίντεο φαίνεται καπνός να αναδύεται από το κατάστρωμα και θρύψαλα γυαλιών να καλύπτουν το δάπεδο, ενώ στη συνέχεια να μπαίνει νερός στους θαλάμους διαμονής και αρκετά μέλη του πληρώματος να φορούν σωσίβια.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι διέσωσαν με επιτυχία και τους 22 επιβαίνοντες του «Magic Seas», αφότου το πλοίο Safeen Prism του ομίλου AD Ports ανταποκρίθηκε σε σήμα κινδύνου στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις της UK Maritime Trade Operations και της βρετανικής εταιρείας ασφάλειας Ambrey, που παρακολουθούν περιστατικά στην περιοχή, αρχικά το πλοίο πλησίασαν οκτώ μικρά σκάφη που άνοιξαν πυρ και εκτόξευσαν ρουκέτες.

Φρουροί του πλοίου απάντησαν ανοίγοντας πυρ, ενώ στη συνέχεια το πλοίο δέχθηκε χτυπήματα από τέσσερα τηλεκατευθυνόμενα σκάφη ή μη επανδρωμένα οχήματα επιφανείας (USV) και στοχοποιήθηκε με πυραύλους.

«Δύο από τα USV προσέκρουσαν στο αριστερό πλευρό του πλοίου, προκαλώντας ζημιές στο φορτίο», τόνισε η Ambrey. Η UKMTO ανέφερε ότι τα χτυπήματα προκάλεσαν πυρκαγιά στο πλοίο.

